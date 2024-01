Бивш кмет на руския град Владивосток се записа да се бие в Украйна и замина за фронта, след като беше осъден на 12 години затвор за корупция, предава Ройтерс.

Олег Гуменюк, бивш кмет на Владивосток, получи присъдата миналата година, след като е хванат с подкуп от 38 милиона рубли (432 хил. долара). Той беше кмет от 2018 г. до 2021 г.

„Съгласно издадена заповед Гуменюк трябваше да се яви във военното си поделение на 22 декември“, обясни адвокатът му Андрей Китаев.

The former mayor of Russian city of Vladivostok, convicted of bribery, has gone to war against Ukraine. According to media reports, Oleg Gumenyuk had been looking for the opportunity to go to the frontlines since the beginning of Russia's invasion.



