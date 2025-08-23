След удара с АТВ: Без промяна остава състоянието на 35-годишната Христина и 4-годишния Мартин

Без промяна остава състоянието на 35-годишната Христина и четиригодишният Мартин, ударени от АТВ в Слънчев бряг. Това каза за bTV заместник-директорът на Университетската болница в Бургас д-р Светослав Тодоров.

Десети ден момченцето се бори за живота си, а майка му е в мозъчна смърт и на изкуствена белодробна вентилация.

Близките на пострадалите при удара с АТВ в „Слънчев бряг“ продължават да задават много въпроси и днес отправиха призив към институциите за справедлив процес. Повод е вчерашната теза на защитата на Никола Бургазлиев, според която причина за тежкия инцидент е неизправност в АТВ-то.

Днес близките започнаха консултации при психолог. При психолог бяха и двете деца, които също преживяха тежкия инцидент, но бяха изписани с по-леки наранявания – те са на 6 и на 12 години, както и по-голямото дете на Христина, което според близките, постоянно пита за майка си и за по-малкото си братче – Мартин.