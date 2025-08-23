Десети ден за живота си се борят 35-годишната Христина и малкият ѝ син Мартин.

Той е неконтактен, реагира на болка и диша самостоятелно, но няма подобрение.

Днес консултация при психолог започнаха близки на пострадалите, сред тях и две деца – на 6 и на 12 години, които пострадаха и при инцидента, но бяха изписани, защото са с по-леки наранявания. Консултации ще има и за по-голямото дете на Христина, което е на 9 години. 

Адвокат за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Майката е в клинична смърт, обвинението би трябвало да се промени

„Казаха, че няма какво да се направи. Благодаря на докторите, хората дадоха  всичко от себе си, но ударът беше много жесток. Детенцето диша само, но не е контактно, не е събудено. Надяваме се на чудо, просто на чудо, надяваме се поне Марти да се спаси , надяваме се поне детенцето да се спаси", казва Златка Соколова, майката на Христина.

„Следват доста технически експертизи на превозните средства, следват доста проверки . На този етап имаме още съмнения за разследването оттук - нататък . Апелирам към всички институции , апелирам към вас за едно прозрачно разследване“, посочва братът на пострадалата - Светослав Соколов. 

Никола Бургазлиев, който се вряза в петима души в Слънчев бряг, остава в ареста

„След като е установил, че превозното средство не е изправно защо не го върна на стоянката, защо не се опита да спре, а се вряза в тълпата ", посочи още той.

 „Трябва да има адекватна експертиза , която да докаже , че той е тръгнал с умисъл в насрещното платно", каза Георги Симеонов, роднина.

Обвиняемият – 18-годишният Никола Бургазлиев, вчера беше откаран в ареста, в момента обвинението е за причиняване на лека телесна повреда, което вероятно в хода на обвинението ще бъде преквалифицирано в по-тежко.

