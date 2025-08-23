Десети ден за живота си се борят 35-годишната Христина и малкият ѝ син Мартин.

Той е неконтактен, реагира на болка и диша самостоятелно, но няма подобрение.

Днес консултация при психолог започнаха близки на пострадалите, сред тях и две деца – на 6 и на 12 години, които пострадаха и при инцидента, но бяха изписани, защото са с по-леки наранявания. Консултации ще има и за по-голямото дете на Христина, което е на 9 години.

„Казаха, че няма какво да се направи. Благодаря на докторите, хората дадоха всичко от себе си, но ударът беше много жесток. Детенцето диша само, но не е контактно, не е събудено. Надяваме се на чудо, просто на чудо, надяваме се поне Марти да се спаси , надяваме се поне детенцето да се спаси", казва Златка Соколова, майката на Христина.

„Следват доста технически експертизи на превозните средства, следват доста проверки . На този етап имаме още съмнения за разследването оттук - нататък . Апелирам към всички институции , апелирам към вас за едно прозрачно разследване“, посочва братът на пострадалата - Светослав Соколов.

„След като е установил, че превозното средство не е изправно защо не го върна на стоянката, защо не се опита да спре, а се вряза в тълпата ", посочи още той.

„Трябва да има адекватна експертиза , която да докаже , че той е тръгнал с умисъл в насрещното платно", каза Георги Симеонов, роднина.

Обвиняемият – 18-годишният Никола Бургазлиев, вчера беше откаран в ареста, в момента обвинението е за причиняване на лека телесна повреда, което вероятно в хода на обвинението ще бъде преквалифицирано в по-тежко.

