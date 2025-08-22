Протести в три града след катастрофата, при която 18-годишен помете петима души с АТВ, докато се разхождат в курорта Слънчев бряг. Млада майка е в клинична смърт, а четиригодишното ѝ дете също пострада тежко.

На този фон - първоначално обвинение за средна телесна повреда и домашен арест за извършителя.

Адвокат Илия Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи смята, че първоначалната правна квалификация на престъплението не е юридическа грешка, макар да изглежда абсурдно за обикновените хора.

„Счупване на черепа, по закон, се води средна телесна повреда. Тежките телесни повреди са изрично изброени в Наказателния кодекс – загуба на орган, сетиво, крайник или състояние, постоянно опасно за живота. А сега майката е клинична смърт и обвинението би трябвало да се преквалифицира“, обясни адв. Тодоров.

Близките на пострадалата жена изразиха съмнения, че кръвната проба за алкохол и наркотици на 18-годишния шофьор е била подменена. Причината – родителите на младежа са свързани с органите на реда.

„В този конкретен случай е притеснително, че, доколкото знам, не е взета проба на място, а в районното управление“, коментира Тодоров.

Според прокуратурата, е направен ДНК тест, който е потвърдил, че пробата принадлежи на извършителя. Въпреки това съмненията остават.

„Възможно е една проба да бъде подменена, но е много трудно доказуемо. Ако някой го направи, той няма да си признае“, допълни адвокатът.

По закон, пробата за алкохол и наркотици трябва да се вземе веднага след инцидента, за да се избегне нейното компрометиране. Съществува дори забрана за консумация на храна и напитки след катастрофа, именно с тази цел, каза още Тодоров.

„Особено при такъв тежък случай, пробата трябва да се вземе публично, пред свидетели, за да не останат съмнения. Хората имат право да се съмняват, когато липсва прозрачност“, каза още адв. Тодоров.

