„Правосъдие в кома“: След катастрофата с АТВ, протести в 3 града поискаха справедлив процес

Над 4000 души сложиха подписите си под искане за по-тежка мярка за неотклонение за Никола Бургазлиев

Публикувано в  17:18 ч. 22.08.2025 г.

Публикувано в  17:18 ч. 22.08.2025 г.

Недоволство и призиви за справедливост в няколко града в страната. Протестиращи се събраха пред съдебната палата в Бургас, за да поискат по-сурови санкции за Никола Бургазлиев.

Сълзи и отчаяние пред съдебната палата в Бургас.

Снимка: bTV

Над 4000 души сложиха подписите си под искане за по-тежка мярка за неотклонение за 18-годишния Никола Бургазлиев. На протеста в Бургас дойдоха и почернени родители на деца, загинали на пътя.

„Всички тези катастрофи са по еднакъв начин нелепи и по еднакъв начин безумни. Не може да се качи детето при баба си и дядо си в колата и повече да не го видя. Не може да се разхождат и вече да са в болница“, каза Николай Попов, баща на Сияна.

И докато Христина е в клинична смърт, а детето ѝ се бори за живота си, семейството им  не може да приеме, че обвинението е за причиняване на средна телесна повреда.

Снимка: bTV

„Нашият призив е за поемане на пълна отговорност на лицето извършител, защото няма значение кой е мама и кой е тати. Той е навършил 18 години, пълнолетен гражданин“, заяви Гергана Йорданова - първа братовчедка на Христина.

Какво би било справедливото обвинение?

Аз не съм съдия, аз не съм адвокат, аз не съм лице, което да определя присъдата, аз съм човек , който застава зад близките си и се моли за справедливост.

Никола Бургазлиев, който се вряза в петима души в Слънчев бряг, остава в ареста

„Молим се детенцето и жената да се оправят. Това е нещо страшно. Днес са те , утре сме ние. Как може? България къде е?“, каза Сийка Стоева - първа братовчедка на Христина.

Обществото вече е отчаяно, казаха протестиращите в Пловдив.

Снимка: bTV

На протеста в София дойде семейството на загиналия в катастрофа преди месец Асен Димитров, баща на три деца. АТВ-то, на което негов приятел го вози, е пометено:

„Пиян, дрогиран шофьор с положителен тест за амфетамини, осъден с условна присъда за побой и грабеж се вряза в тях и уби моя брат“, заяви Денчо Димитров, брат на загиналия.

Снимка: bTV

Записи показват навлизането на автомобила в насрещното. Водачът е 19-годишен и е на свобода.

„Каква е гаранцията, че той сега няма да се качи на друг автомобил и да направи друго ПТП и да убие друг човек. Каква е гаранцията искам да питам СДВР и прокуратурата?“, пита Денчо.

Близките на загинали деца на пътя призоваха главния прокурор да проведе среща с всички разследващи пътни инциденти с жертви и да предприеме мерки срещу опитите  за манипулиране на доказателства заради връзки на родни на извършителите с местни органи на реда.

„Както виждаме от случая в Слънчев бряг - там всеки е приятел на всекиго. Тия хора са си правили взаимно услуги . Настояваме тези знакови случаи да бъдат гледани в София не на местно ниво“, заяви Нинелла Върбанова - Сдружение „Ангели на пътя“.  

От сдружението казват, че недоволството няма да престане.

