18-годишният Никола Бургазлиев, който на 14 август се вряза в петима души, сред които и три деца, в "Слънчев бряг", остава в ареста.

Днес Окръжният съд в Бургас подмени мярката "домашен арест", наложена от съда в Несебър, на "задържане под стража".

А окръжната прокуратура преквалифицира обвинението срещу Никола Бургазлиев - от причиняване на средни в причиняване на тежки телесни повреди.

Преди седмица 18-годишният Никола Бургазлиев блъсна петима пешеходци на тротоар в курорта Слънчев бряг. Остава критично състоянието на двама от пострадалите - 35-годишна жена от Пловдив и 4-годишния й син. 

По-рано на младежа беше повдигнато обвинение за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице, а магистратите му наложиха мярка за  неотклонение "домашен арест", което прокуратурата обжалва. 

По искане на изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов Националната следствена служба поема разследването за инцидента.

