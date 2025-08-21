Жителите на София, Пловдив и Бургас излизат на протест в търсене на справедливост заради ударените от АТВ майка и дете в Слънчев бряг. Демонстрациите са насрочени за петък, 22 август, от 12 ч. пред съдебните палати в областните градове.

На 14 август 18-годишният Никола Бургазлиев блъсна шестима пешеходци с АТВ в курортния комплекс. Двама от тях – 35-годишна майка и 4-годишният ѝ син са в реанимацията на бургаската болница.

Извършителят е ученик в 12. клас и син на полицай от Несебър. Той е обвинен за нанасяне на средна телесна повреда за повече от едно лице , и беше освободен под домашен арест .

Районната прокуратура повдигна обвинение за нанасяне на средна телесна повреда, а съдът го пусна под домашен арест. В четвъртък следобед, по разпореждане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, досъдебното производство беше възложено на Националната следствена служба.

„Майката е на командно дишане. Състоянието ѝ е критично и, за съжаление, се влошава“, каза за bTV д-р Светослав Тодоров, заместник-директор на на УМБАЛ - Бургас.

Лекарите се борят за живота и на четиригодишният й син. Детето е в кома, в отделението по реанимация на същата болница.

Според близки до семейството обаче, жената е изпаднала в клинична смърт, а сърцето и мозъкът са отказали. По думите им мярката за неотклонение трябва спешно да се промени и прокуратурата да промени обвинението, защото вече не става въпрос за средна телесна повреда, а за убийство.

Твърди се, също така, че в дома на извършителя е имало приятелско събиране, въпреки ситуацията.

От 14 ч. в петък започва заседанието на бургаските магистрати по случая.

