На 14 август в „Слънчев Бряг“ 18-годишният Никола Бургазлиев помете с АТВ шестима пешеходци.

Сред пострадалите са три деца и трима възрастни. Все още в реанимацията в бургаската болница са 4-годишно момченце и майка му. Те са с тежки черепно-мозъчни травми и в изкуствена кома.

„Снаха ми и племенникът ми са в изкуствена кома. Снаха ми беше оперирана, но състоянието ѝ е критично. Животът ни никога няма да е същият“, сподели пред bTV Юлиан Здравков, близък на пострадалите.

Очевидци разказват, че АТВ-то се е движело с висока скорост, навлязло е в насрещното платно, след което е преминало през бордюр и е връхлетяло върху хората на алеята.

Сред пострадалите е и служител на хотел, който е бил притиснат до стена.

„Гледката беше страшна – викове, плач, хора в шок“, споделя друг свидетел.

Състоянието на майката и 4-годишното момченце остава тежко. „Докторите казаха, че можем единствено да се молим“, заяви Светослав Соколов , брат на жената.

Решението на съда да пусне 18-годишния извършител под домашен арест предизвика силно недоволство сред семействата. Те смятат, че случаят се потулва, тъй като родителите на младежа са полицаи.

Според адвокат на пострадалите катастрофата не може да се квалифицира като непредумишлено деяние, защото липсва спирачен път. Той протестира и срещу определението за средна телесна повреда на пострадалите при положение, че има жена и дете в кома. По този случай вече са сезирани дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР, главният прокурор и ресорните министри с искане делото да бъде иззето от Несебър и прехвърлено в София.

В петък – 22 август, от 14 ч. ще се гледа на втора инстанция мярката на 18-годишният младеж, предизвикал катастрофата. Същия ден от 12 ч. пред Съдебната палата в Бургас близки и граждани организират протест с искане за справедлив процес.

„Утре всеки може да е на нашето място. Не искаме децата ни да бъдат мачкани като хлебарки“, заяви Светослав Соколов.

