Критично остава състоянието на 35-годишната майка и четиригодишното ѝ дете, ударени от АТВ в Слънчев бряг.

18-годишният шофьор беше освободен от съда под домашен арест, а близките на пострадалите подготвят протест.

Само пред bTV говорят приятел на обвиняемия и един от ранените при тежкия инцидент.

Нейчо Тодоров е в болница и все още не може да се движи. На 14 август работи в близкия хотел , когато вижда как АТВ - то лети по улицата и чува писъци. После шофьорът го връхлита.

„Да, доста бързо се движеше. Аз го видях, че зави и може би от голямата скорост ме удари в таза“, спомня си той.

Снимка: bTV

Лекарите в Бургас се борят за живота на 35-годишната Христина от Пловдив и малкия ѝ син Мартин. Те остават в кома , в реанимацията на областната болница. Във фаталния, последен ден от почивката две семейства с пет деца тръгват за плажа, но така и не стигат до морето. Близките искат справедливост.

“Това не може да се нарече ПТП, това е чист терористичен акт, той се врязва в тълпа, не спира в продължение на 20 метра”, категоричен е Юлиян Здравков, роднина на пострадалите.

„Казвам го пред камера - всеки иска да потули случая и да замаже нещата, излизат всякакви оправдателни версии“, заяви Светослав Соколов , брат на пострадалата Христина.

18-годишният Никола Бургазлиев е ученик в 12 клас и син на полицаи от Несебър. Пред къщата на семейството срещаме съученици, дошли да го видят, докато е под домашен арест.

„Според мен от колата, която е била пред него се е паникьосал да не се блъсне и то става за секунди… Гледам, че хората в интернет го изкарват по един начин, но е добро момче“, казва съученик на Никола.

Никола е шофьор от няколко месеца.

„Кара много нормално като съм се возил при него , не са се случвали ПТП-та, със сигурност не е искал да се случи това и в момента много съжалява“, каза още съученикът.

Снимка: bTV

Адвокатите на пострадалите оспорват мярката и отрицателната проба за алкохол и наркотици на шофьора.

В петък близките на майката и четиригодишното дете организират протест пред съда в Бургас.

„Надявам се и се моля на Господ най- доброто да се случи за тях .. само това ми остава“, каза братът на пострадалата Христина.

