Детето, което беше прието в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) - Бургас с тежки травми след инцидента с АТВ в Слънчев бряг, е в стабилно състояние.

Предстои извеждането му от интензивното отделение на лечебницата, съобщи БТА, позовавайки се на лечебното заведение.

Прогнозите на лекарите са, че момченцето ще се възстанови напълно от нараняванията, получени при сблъсъка с моторното превозно средство.

Без промяна остава състоянието на майка му - тя все още е в отделението по реанимация с критични показатели.

Инцидентът стана на 14 август, когато петима души, сред които три деца, бяха блъснати от моторно превозно средство, отдавано под наем. Управлявал го е младеж на 18 години. Пред пристигналите на място полицаи водачът е обяснил, че превозното средство е било с неизправни спирачки - нещо, което установил непосредствено след наемането му.

