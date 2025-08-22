Двама от задържаните за инцидента, при който 8-годишно дете загина при полет с парашут, остават в ареста. Третият обвиняем – капитанът, излиза под гаранция от 5000 лева.

Вчера в съда бяха представени снимки и видео, които показват, че още преди вдигането на парашута във въздуха, коланите са били в изключително лошо състояние.

„Лично аз видях, че само от едната страна коланът е леко усукан, не видях никакво разплитане. Единият колан имаше едно конче, което страни висеше. Не можах да преценя, че са в чак толкова лошо състояние коланите“, коментира в „Тази сутрин“ Ваня Радиева, адвокат на Христо Раев, който е управлявал лодката.

По думите ѝ за всички е било странно, че коланите се късат на едно и също място почти по едно и също време.

„Изразиха се съмнения, че те са подменени, че не са на фирмата. Клиентът ми се съмнява, че коланите са подменени и те не са на фирмата. Тепърва от експертизите ще стане ясно“, каза Радиева.

На въпрос защо един от моряците е изхвърлил част от коланите в морето и това укриване на доказателства ли е, адвокатът обясни, че в правото се приема, че това е така.

„Не знам какво му е минало през главата, предполагам, че са се уплашили. Това е много сериозна трагедия да видиш падащо дете. Предполагам, че това е била първата му реакция, но не мога да кажа какво е целял с това нещо. Съдът го прие за укриване на доказателства“, обясни адвокатът.

Проверките на институциите за причините за инцидента продължават.

