Двама от тримата задържани за инцидента, при който 8-годишно дете загина при полет с парашут остават в ареста. Третият излиза под парична гаранция. Това реши преди минути Окръжният съд в Бургас.

Обвинени за трагедията са служителите, отговорни за атракциона - капитан на парашути, моряк и касиер. Пред съда те заявиха, че съжаляват за случилото се.

Капитанът на парашути Христо Раев е пуснат под гаранция в размер на 5000 лева. Морякът Камен Тенев и касиерът Петко Стефанов са задържани под стража.

По време на заседанието разследващите представиха видео и снимки за състоянието на предпазните колани.

Пред bTV почернената майка разказа, че те са се скъсали по време на полета.

