Пред bTV говори майката на загиналото на атракцион в Несебър 8-годишно дете. Ден след тежкия инцидент при падане от парашут стана ясно, че нито една институция в държавата не контролира напълно този вид съоръжения.

„На Несебър сме всяка година, откакто се е родило детето. На едно и също място, защото е много хубаво там. От три години, откакто детето направи пет, само ги гледа и им се радва. И всяка година ни моли да го качим. Миналата, по-миналата година говорихме, че още е мъничък, въпреки че там пише от 3 години нагоре. Би трябвало да е безопасно“, каза Мария Данева.

„Тази година вече ги чакаше. Първия ден, нямаше ги втория ден. И като ги видя на третия ден, както бяхме на почивката и тича и се радва, и моли да го качим. Отидохме и нищо - нито инструктаж се проведе, нито нищо“, разказа майката.

„Качиха ни на лодката. Ние бяхме издигнати горе. На каква височина не мога да кажа, но бяхме доста нагоре. Не знам на колко метра“, уточни тя.

„Той разглеждаше, беше супер изпълнително дете. Като му казваш не мърдай, стои и не мърда. Държеше се и само си мърдаше очичките, за да разглежда колко е красиво и да се радва, че най-после е горе. И колко е хубаво морето, и как ще ходи на „Слънчев бряг“ на лунапарк вечерта“, продължи разказа си майката.

„И само се чу за стотни от секундата – так-так и се скъсаха двата колана. От коланите, които трябваше да го държат, се виждаха някакви конци отдолу – разплетен, скъсан. Той въобще не се задържа горе. Първо се къса единият, за стотни от секундата се къса и вторият и той полита и пада. И никой не прави нищо долу“, разказа Мария Данева.

„Аз се опитах да се откопча, за да мога да сляза при него, защото беше сам долу и никой нищо не правеше. Не успях. И лодката стоя, стоя, стоя. А мен ме държат във въздуха и да ме свалят. И аз крещя отгоре и нищо не мога да направя. И лодката тръгна в съвсем в обратната посока. Тя не знаеше къде е детето. И като махах по-усилено вече да видят, с идеята да видят къде е и вече започнах да го губя от поглед и аз продължавам да стоя горе“, продължава разказа си майката.

„Дойде един джет и го качиха, а мен продължават да ме държат горе. След като ме свалиха, исках да ме закарат там или поне да звъннат, за да могат да знам какво е състоянието на детето. Лекарката, която беше на плажа, се опита да направи всичко възможно. Аз стоях при нея през цялото време с каквото мога да помагам, докато дойде линейката, защото тя доста закъснява. После казах, че трябва да дойде друга линейка, която е реанимационната линейка, сега закъснява още повече“, обясни майката.

„На мен никой не ми се е представил. Никой не е дошъл да ми каже фирма или имена. Нито съм се е разписала, където и да било, за да видя някакъв документ. Абсолютно нищо - нито ние нито ни е проведен инструктаж, нито сме разписвали каквото и да е“, допълни тя.

„По принцип аз съм видяла в сайта, че е подходящо, че е безопасно за деца над 3 години. За едно преживяване, при което съм решила, че той вече на 8 и може да се качи. Че е голям, достатъчно голям, след като е разрешено на деца от 3 години. Моето дете го няма. Какво е справедливост? Никой не може да ми го върне. Просто искам да се знае това, което се е случило“, завърши разказа си майката на детето.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK