Здравното министерство разпореди незабавна проверка на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" и Центъра за спешна медицинска помощ в Бургас за изясняване на всички обстоятелства, свързани с инцидента в Несебър.

При него почина дете на 8 години след падане от парашут. Очевидци твърдят, че линейката е пристигнала със закъснение и без необходимото оборудване, а от Спешна помощ отричат.

Инцидентът се случи вчера в ранния следобед на Южния плаж в Несебър, когато 8-годишното момченце се качва заедно с майка си на парашут.

Въжето се къса и детето пада от около 50 метра височина във водата. Според свидетели на място пристига линейка със закъснение и без реанимационно оборудване.

Налага се да бъде повикана втора линейка. От ръководството на Спешна помощ в Бургас обясниха, че твърденията за забавянето на линейката не отговарят на истината и че нямат специализиран автомобил без оборудване.

Тихомир Атанасов е бил с дъщеря си на плажа, когато инцидентът се случва.

„Детето беше извадено във видимо тежко състояние, но въпреки всичко беше живо, имаше жизнени показатели. Действията на лекари, спасители тук на плажа бяха светкавични. Много адекватни - от момента на подаване на сигнала до самия край те не спряха да помагат да реанимират детето“, разказа мъжът.

Първата линейка пристига на място 20 минути след сигнала до 112, разказва Тихомир.

„В момента на пристигане на първата линейка лекарят установи, че случаят не е за нея и тя не може да направи нищо, понеже няма реанимационно оборудване. След 25 или 30 минути ние викаме втора линейка. Втората линейка тръгва от Бургас, тя вече с пълно оборудване и всичко, което е необходимо. Дойде близо след час и 10 мин от началото на инцидента. Час и 10 минути тези хора, включително с първата линейка, се бореха неуморно за живота, но за съжаление краят беше фатален“, разказва Тихомир.

Нашият екип извърши проверка на медицинския пункт на плажа в Несебър. На място откриваме и лекарят, който вчера е оказал първа помощ.

„Получихме сигнал, тъй като със спасителите сме свързани с радиостанция, за лице паднало при джетовете. Дете, което го изкараха, беше в много тежко състояние най-вероятно с политравма. Направихме абсолютно всичко възможно още преди пристигането на екипа. Ние сме абсолютно оборудвани да стабилизираме пациента още преди пристигането на екип“, каза д-р Петя Ненчева.

Още не са готови експертизите, които да отговорят какви са причините за трагедията в Несебър.

Министерството на здравеопазването разпореди проверка на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" и Центъра за спешна медицинска помощ в Бургас.

„Първата линейка, която се е намирала най-близо до мястото на инцидента е с долекарски екип. Линейката е била напълно оборудвана за оказване на спешна медицинска помощ. Екипът е започнал незабавни реанимационни мероприятия, които са продължили до пристигането на втора линейка с реанимационен екип. Проверява се своевременността и последователността на всички предприети действия, както и координацията между отделните звена. Резултатите от проверката ще бъдат оповестени публично след приключването ѝ“, посочват от здравното министерство.

Директорът на Спешна помощ - Бургас д-р Асен Кърджиев отказа да застане пред камерата ни, но заяви: "Невъзможно е линейка за подобен случай да се забави толкова. Категорично отричам да има пропуски в оборудването."

Районната прокуратура в Бургас ще поиска постоянен арест за тримата задържани по случая.

Те са с обвинение за причиняване на смърт поради незнание на правно регламентирана дейност. При доказване на вина законът предвижда затвор до шест години.

От прокуратурата информират още, че разследването продължава с назначаване на съдебно-медицинска експертиза и втора, която да установи дали атракционът отговаря на изискванията.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK