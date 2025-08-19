bTV се свърза с фирмата-собственик на моторната лодка след трагичния инцидент с дете в Несебър. Вчера детето се е качило на атракцион - парашут, прикрепен от лодката, когато внезапно пада от 50 м височина, а майка му остава във въздуха.

Пред екипа от фирмата заявиха, че са предоставили всичко на разследващите и няма да коментират, докато следствието не приключи.

Снимка: bTV

На този фон държавните институции изразиха готовност да започнат работа по изработването на правила за дейността на този вид атракциони.

"Венис Марина" ЕООД са собственици на моторницата, теглила парашута, от който падна детето. Преди месец лодката е преминала проверката на "Морска администрация" . Питаме - проверена ли е изправността на закачения парашут.

„Да, ние сме собственици на тази лодка и това е единственото, което мога да ви кажа, защото тези хора които са там,но други хора, които отговарят за плажа, други хора, които се занимават с това нещо , аз дори не ги и познавам“, коментира представител на фирма „Винъс Марина“ ЕООД.



Ден след инцидента институциите признаха: никой не контролира изправноста на съоръжения като парашути или надуваеми дивани.



„По примера на други държави трябва ясно да се знае кой и къде издава разрешителните за подобни екстремни атракциони, но и кой и как контролира тяхната безопасност. Възможно е тези функции да бъдат в обхвата на Министерството на младежта и спорта. Разговорът по тази тема предстои“, посочи в позиция министърът на туризма Мирослав Боршош.

„Министерство на младежта и спорта е в готовност да се включи в работна група, която да създаде регламент за всички атракционни дейности, като се предприемат всички необходим законови промени, както и да бъдат определи контролни органи, които да извършват периодичните проверки на съоръженията, които я осъществяват“, заявиха от министерството на спорта.

Екипът ни се обърна и към законодателната власт. В позиция за bTV председателят на комисията по туризъм в парламента заяви, че вече е в контакт с министерствата за предприемане на законови промени.



Реално отговорността за техническата поддръжка на водните атракциони пада върху съответния оператор на атракцион.

Трябва да бъде регламентиран този тип дейност и да бъдат определи контролни органи, които да извършват периодичните проверки на съоръженията осъществяващи я. Не става въпрос само за плажни атракции, но и за всички видове атракицонни дейности, посочи Десислав Тасков, председател на парламентарната комисия по туризма.



А експертите във въздушните преживявания са категорични, че на първо място е отговорността, която носи организаторът им.

„Винаги има инструктаж който е провежда за пътниците и не на последно място е метерологичната обстановака, която е изключително важна“, казва Антон Георгиев, инструктор по въздушни спортове.



Дори една въпросителна, може да е фатална, казва Антон Георгиев, дъгогодишен инструктор по въздушни спортове. И това вече е отговорност на този, който предоставя изживяването на място.

„Затова казвам , че е необходимо изпълнителят да е сертифициран и да е обучен да проверява и да поддържа техниката“, посочва още инструкторът.

