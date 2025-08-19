Първата линейка, пристигнала в Несебър след падането на 8-годишното дете от парашут, е била напълно оборудвана. Това се посочва в съобщение на Министерството на здравеопазването.

„По случая е разпоредена незабавна проверка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и Центъра за спешна медицинска помощ – Бургас за изясняване на всички обстоятелства“, подчертават от МЗ.

Първата линейка, която се е намирала най-близо до мястото на инцидента е с долекарски екип. Линейката е била напълно оборудвана за оказване на спешна медицинска помощ. Екипът е започнал незабавни реанимационни мероприятия, които са продължили до пристигането на втора линейка с реанимационен екип, допълват от министерството.

Ще бъде проверена своевременността и последователността на всички предприети действия, както и координацията между отделните звена.

Пред bTV говори свидетел на инцидента. Според Тихомир Атанасов след падането детето е имало жизнени показатели. „Първата линейка дойде 20 минути след сигнала“, добави той.

„В момента на пристигане на първата линейка лекарят установи че случаят не е за нея и тя не може да направи нищо понеже няма реанимационно оборудване. След 25 или 30 минути ние викаме втора линейка. Втората линейка тръгва от Бургас, тя вече с пълно оборудване и всичко което е необходимо, дойде близо след час и 10 минути от началото на инцидента. Час и 10 минути тези хора включително с първата линейка се бореха неуморно за живота, но за съжаление краят беше фатален“, допълни Тихомир Атанасов.

„Невъзможно е линейка за подобен случай да се забави толкова. Категорично отричам да има пропуски в оборудването“, гласи позиция на директора на Спешна помощ в Бургас д-р Асен Кърджиев.

Разследването продължава, а по случая е образувано досъдебно производство.

