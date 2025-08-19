Министерството на туризма подчертава, че трагичният случай в Несебър поставя въпроси, които надхвърлят неговите правомощия. Министерството изразява готовност да участва активно в този разговор и да подкрепи решения, които ще доведат до по-ясна система на контрол.

„Случаят в Несебър е изключително трагичен. Макар че не е от компетенциите на Министерството на туризма, това не означава, че той не буди тревога. По примера на други държави трябва ясно да се знае не само кой и къде издава разрешителните за подобни екстремни атракциони, но и кой и как контролира тяхната безопасност. Възможно е тези функции да бъдат в обхвата на Министерството на младежта и спорта. Разговорът по тази тема предстои“, заяви министърът на туризма Мирослав Боршош.

Продължава разследването на трагичния инцидент, при който 8-годишно дете загина след падане от атракционен парашут край плаж в Несебър.

То е било с майка си на близо 50 метра височина. Очевидци твърдят, че първата линейката пристигнала без необходимото оборудване, а от Спешна помощ отричат.

Няма яснота кой контролира изправността на водните атракциони. Това показа проверката на bTV.

Оказва се, че държавата контролира само изправността на лодката, но не и тази на прикачените към нея парашути, надуваеми съоръжения или водни ски.

Изискванията към атракционната услуга "Воден парашут" или парасейлинг са записани в Наредба от 2009-та. В нея се уточняват изискванията към плавателното средство, екипажът, както и към теглещото парашута въже.

Без други детайли са посочени и институциите, които упражняват контрола.

От Агенция "Морска администрация" към Министерство на транспорта обясниха за bTV, че моторната лодка е проверена само преди един месец и е получила разрешително и морски коридор.

„По време на проверката няма забележки, капитанът си е правоспособен, има задължителна застраховка на местата за злополука“, обясни кап. Живко Петров – директор на "Морска администрация".

Но има ли отношение „Морска администрация“ към парашути, надуваеми обекти, ски и тяхната изправност?

„Не, няма „Морска администрация“ отношение към това. Ние проверяваме само лодката. Но в дадения случай за парашута морска администрация не отговаря, както и за тези дивани, черешки и какви ли не наименования имат“, посочи още кап. Петров.



Кой проверява изправността на прикачените към моторни лодки съоръжения - отправихме запитването и към Държавната агенция за технически надзор:



„Във връзка с поставените от вас въпроси ви информираме, че описаните от вас атракциони не са под надзора на Държавана агенция за метрологичен и технически надзор и няма нормативно изискване да извършва такива проверки“, посочват от там.

Още не са готови експертизите, които да отговорят какви са причините за трагедията.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK