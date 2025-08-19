8-годишно момче загина вчера след падане от парашут над Южния плаж на Несебър. Трима души са задържани за случилото се.

Детето е паднало от около 50 метра височина във водата. На парашута е било заедно с майка си.

Незабавно са предприети спасителни действия, но въпреки усилията на лекарите и екипите на плажа, животът на момчето не е успял да бъде спасен.

Очевидецът Тихомир Атанасов каза пред bTV, че първата линейка е пристигнала около 20 минути след подадения сигнал на тел. 112, но не е била оборудвана за реанимация.

Снимка: iStock

Втора линейка с необходимата апаратура е тръгнала от Бургас и е достигнала мястото близо час по-късно. През това време спасители и медици са се борили за живота на детето.

Управителят на водно-спасителната служба в Несебър Иван Георгиев подчерта, че всички наематели на водни атракциони минават през задължителни проверки и получават разрешителни преди началото на сезона.

Снимка: iStock

„Причините за трагедията ще станат ясни след приключване на процесуалните действия на компетентните органи. За първи път у нас се случва подобен инцидент“, каза Георгиев.

Към момента разследващите работят по установяване на точната техническа причина за скъсването на въжето. Властите обещават допълнителни проверки на всички водни атракциони по Черноморието.

