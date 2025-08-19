„Туризмът стои доста стабилно по отношение на техническото обслужване, когато става въпрос за проверки и контрол, и това ще стане ясно от проверките, които ще бъдат извършени“.

Това заяви в ефира на bTV Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма, във връзка с инцидента в Несебър, при който загина 8-годишно дете.

„В този случай според мен се е получила много голяма тяга. Получило се е едва ли не, че парашутът се опитва да повдигне самата лодка“, каза Драганов.

„Има форсмажор в тази ситуация. Системата за сигурност е на много високо ниво, действително има контрол“, отново заяви той.

„Днес чух много спекулации. Намерете правилните хора – ДАМТН, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, призова той.

В позиция до bTV от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) заявиха вчера, че атракционите не са под надзора на агенцията и няма нормативно изискване да извършва такива проверки.

