Мъж, който е летял с парашут над същия плаж, където загина 8-годишното дете, сигнализира, че съоръжението е било амортизирано.

Снимка: bTV

Цялата седалка се държи на карабинери, които не са предвидени за целта - това разказва Орлин Атанасов, който е член на организация за пещерно спасяване и експерт в изграждането на въжени съоръжения.

Тревожните детайли вижда в снимките на свой приятел, който е летял над Несебър с дъщеря си миналото лято.

„Самия той коментира така: Ако бях видял съоръжението и разгледал предварително, нямаше да се кача никога на него“, каза Орлин Атанaсов - експерт по изграждането на въжени съоръжения.

По време на полета успява да направи няколко снимки.

Снимка: bTV

„Карабинер, който струва в железарията не повече от 2 лева. На това нещо, което не се знае дали при 5,10,50 или 100 килограма няма да се отвори цялото съоръжения. Парашутът виси на един такъв карабинер, на който допълнително са заварени едни скоби, което е недопустимо. Нормални карабинери, ползващи се за всякакви такива истории, са сертифицирани и издържат 22 килонютона, с ключалка, която не позволява съоръжението да се отвори“, обясни още експертът.

От кадрите се вижда, че коланите – основният елемент за сигурност, също са амортизирани.

„Те са изключително разръфани и амортизирани, на вид са амортизирани, като се има предвид, че това нещо се топи в солената вода, като се има предвид, че цяло лято е на слънце“, добави Атанасов.

Снимка: bTV

На снимките забелязва и още един проблем: „Отделно въжето е завързано, теглещото въже с един възел, който при ползване без контрол - е недопустим. При определени натоварвания може да се развърже.“

Според Орлин трагедията е резултат не просто от технически пропуск, а от системен проблем – липса на контрол и законово изискване за инспекция.

Категоричен е, че контролът не бива да зависи единствено от съвестта на собствениците.

