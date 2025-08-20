Фаталният инцидент в Несебър, при който 8-годишно дете загина при падане от парашут в морето повдигна въпроси за безопасността на водните атракциони. Кой носи отговорност в подобни случаи и нужна ли е застраховка - анализ на журналиста Лияна Панделиева, председателя на федерация водомоторни спортове Тодор Христов и старши адвоката Цветелина Колева.

Според адвокат Колева в случая с починалото дете пряка отговорност носи лицето, което е предоставило услугата.

„Това има пряко отношение към това с какво качество е предоставена услугата и дали са спазени правилата за безопасност. В случая по отношение на този обезопасителен колан не е разписано конкретно правило, но в наредбата която касае плаването в морски води и водно-атракционните спортове има правила как трябва да са разположени атракционите, каква трябва да е дължината на въжето, какъв инструктаж трябва да бъде проведен. Да, трябва да бъде подписана декларация, има компетентност на ИА „Морска администрация“ да извършва проверки и да налага санкции. Но ако проверка е извършена или не е извършена, това няма отношение към правата на майката и другите близки на детето, защото не се касае за пряко причиняване на вреди. Прекият причинител е лицето, което е предоставило услугата - фирмата и конкретните лица, които са били на място, вкарали са лодката, проверили са или не инструктажа, не са погледнали безопасността на този колан“, каза старши адвокат Цветелина Колева.

По думите ѝ е много важно лицето да бъде информирано за всички рискове от определена дейност, а всички дейности с повишена опасност да подлежат на задължително застраховане.

От федерацията по водомоторни спортове многократно са алармирали за промени, свързани с използването и безопасността на водните атракциони.

„През 2020 г. имаше фатален инцидент с джет в Балчик и тъй като ние сме алармирали многократно за тези проблеми с джетовете, написахме едно писмо до ИА „Морска администрация“, в което предложихме промени за водните атракциони, плаването и т.н. Тогавашният шеф капитан Живко Петров прие присърце нещата, започнахме да работим. Разработили сме и GPS система за сигурност, където може да се проследява къде е атракционът и какво се случва. Предложението ни беше да се минават елементарни курсове за обучение за управление на джетове и всякакви други водни атракциони, които да се извършват по места“, каза Тодор Христов.

По думите му асоциациите и федерациите имат капацитета да осигурят въпросното обучение, но оттогава идеята е в застой.

„Проблемите не са само по морето, същите ги има на язовирите Батак и Искър. Нашите членове и председатели на клубове редовно ни алармират за проблеми с безумно каране, с неоторизиран достъп, всеки си прави каквото иска и не подлежи на контрол. Имаме готова концепция, имаме капацитета и възможностите по места да се справим с тези неща. От 8 години организирам състезания по моторни спортове и ние сме най-проверяваните. Вадим безумни разрешения, а тези, които си правят каквото искат, както в момента в Лозенец ни казаха, че е някакъв ад – 10-12-години деца с джетове в парк правят чудеса по плажа, гонят хората, страшно е. И това нещо ще гръмне пак, защото няма да се вземат мерки“, добави Христов.

Журналистът Лияна Панделиева обърна внимание на това, че никой не се опитва да образова хората за тяхното право да изискват, когато им бъде предоставена определена услуга.

„Изключително недостойно и грозно е опитът да бъде приписана на тази жена вина за инцидента, който се е случил. Това можеше да бъде всеки преди тях и всеки след тях. Никой не е длъжен да познава нито вида на карабинките, нито вида на гащите, които се слагат. Голям пробойна е абсолютната абдикация на органите, които следят за общата ни безопасност да не си направят труда да изискват тези хора да работят по правила. Нито едно министерство не трябва да се занимава с писането на правила. Всяка от тези дейности си има собствени асоциации или федерации. Те са тези, които трябва да разпишат правилата, да уведомят институциите колко фирми работят в тази област и кои от тях са покрили критериите за безопасност, сертификати или конкретна стандартизация. И след това Министерството на туризма да изброи истински работещите и безопасните и с тях държавата вече може да сключва договори“, каза тя.

