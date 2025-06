Млада жена загина в туристическия курорт Будва при парасейлинг, падайки от височина 50 метра във водата. Смята се, че тя е получила паник атака и е паднала, след като е откопчала предпазния си колан, съобщава NDTV World.

В социалните медии се разпространява смразяващ видеозапис от инцидента. На него се вижда как младата жена трескаво разкопчава спасителната жилетка и предпазните колани, секунди преди да се преобърне с главата надолу и да падне в морето в Будва.

Инцидентът се случи миналата седмица по време на парасейлинг в Адриатическо море, Черна гора. Жертвата е 19-годишната Тияна Радонич, родом от Сърбия. Очевидци разказват, че са я видели да крещи „помогнете ми“ и да дърпа предпазните си колани, преди да падне.

19 year old Tijana Radonjic, fell to her death after unbuckling her safety harness while parasailing in Montenegro. pic.twitter.com/ewi3XqdUDG