„Не е необходимо да се пише закон специално за тези атракциони. Достатъчно е да се напише една смислена, съдържателна наредба – от името на министъра на туризма“, това заяви в „Тази сутрин“ адвокат Людмил Рангелов след случая със загиналото 8-годишно дете в Несебър.

„КЗП вероятно прави проверки дали се издават съответните финансови документи. КЗП няма административен капацитет да проверява дали въжетата и коланите са в изправност“, посочи той.

По думите му сега никой не прави такива проверки. Няма и норми, които да задължават когото и да било да го прави.

"И всичко е оставено на чувството за отговорност, на съзнанието, на компетентността, на конкретните търговски дружества, които осъществяват тази дейност. И още по-конкретно на лицата, които са долу в лодката на пясъка, които поставят съответното оборудване. Въпросът е неуреден нормативно“, заяви адвокатът.

„И понеже тук има и редица технически въпроси, пък Министерството на туризма няма чак такива структури, които по тези технически въпроси да отговарят. Някакви такива задължения трябва да се вменят чрез тази наредба и на Морска администрация. Вероятно. Защото така или иначе тази дейност се осъществява в морето, над морето“, посочи още той.

„Причинно-следствената връзка между събитието и резултата няма никакво значение. И да беше подписала майката някакъв документ и да беше проведен инструктаж, късането на колана е извън тези събития. Те не са свързани с този резултат. Да речем е проведен инструктаж, в който е оказано на ползвателите на тази услуга, че трябва да се държат да не мърдат, да се държат неподвижно, да не се опитват да се измъкнат по някакъв начин или да освободят някаква част от тялото от коланите. Това пак нямаше никакво значение, както при късането на въжето. Какво значение има за ползващите услугата“, попита адвокат Людмил Рангелов.

Според него посочената граница от 3 години за децата е прекалено ниска. А услугата за деца изглежда доста рискова.

Вариантите са два – или изобщо да се забрани тази дейност, или за да се регулира.

„Няма вариант, в който да остане на семейно възпитание - или на лична философия за това какво поведение трябва да имаме в живота“, заяви адвокатът.

Как е регулирана и контролирана тази дейност в съседна Гърция - държава, която много разчита на туризма, разказва Светлана Склирис.

Макар парасейлингът да не е традиционен въздушен транспорт в Гърция, той се третира като дейност, която включва въздушно движение.

Регламентите изискват поддръжка на оборудването, регистриране и проверка на безопасността при тези полети.

Основни регулатори за безопасност са Гръцката гражданска авиационна администрация, която регулира персонала и лицензите, и Гръцката брегова охрана, която е подчинена на Министерството на морските въпроси и островната политика.

Тя отговаря за морската безопасност и за инспекцията на уреди за водни спортове и следи за прилагането на правилата.

Във всеки център трябва да има разрешително, лицензиран водач на лодката и още един отделен наблюдател, спасителни жилетки за всички участници, оборудване в изправност.

Забранен е полетът при вятър над 16 възела, забранен е полетът при силно вълнение, както и след залез слънце или преди изгрев.

И винаги трябва да има наблюдател в лодката.

През 2025 г. са извършени около 3000 инспекции и са наложени 265 глоби за нарушения, като липса на спасителна екипировка и липса на лицензирани водачи.

Още по темата - чуйте във видеото:

