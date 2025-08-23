Първата дама на Турция Емине Ердоган изпрати писмо до първата дама на САЩ Мелания Тръмп, в което я призовава да прояви същото съчувствие, което е показала към войната в Украйна, и по отношение на хуманитарната ситуация в Газа. За това предаде Анадолската агенция.

Това е второ писмо, изпратено от съпруга на президент, което Мелания Тръмп получава, в рамките на тази седмица. На 19 август Олена Зеленска изпрати благодарствено писмо до първата дама на САЩ, в което ѝ благодари за подкрепата за украинските деца. Тази подкрепа Мелания изрази в свое писмо, което изпрати два дни по-рано до руския президент Владимир Путин.

А в писмото си от днес г-жа Ердоган припомня срещата си с Мелания Тръмп в Белия дом във Вашингтон преди шест години, като отбелязва, че топлият разговор и любезното гостоприемство, които е изпитала по време на престоя си, остават ярко запечатани в паметта ѝ.

Снимка: Getty Images

Говорейки за неотдавнашното писмо, което г-жа Тръмп изпрати на руския президент Владимир Путин относно войната в Украйна, първата дама на Турция казва, че изразените чувства показват дълбока съпричастност към глобалните проблеми.

„Както заявихте в писмото си, всяко дете има универсалното и неоспоримо право да порасне в любяща и безопасна среда. Това право не е изключително за който и да е регион, етнос, религия или идеология. Подкрепата към потиснатите, на които това право име отказано, е фундаментална отговорност към човешкото семейство“, посочва съпругата на турския президент.

„Вярвам, че ще проявите тази чувствителност, която показахте към 648-те украински деца, които загубиха живота си във войната, дори още по-силно към Газа, където 62 000 невинни цивилни, включително 18 000 деца, бяха брутално убити в рамките на две години“, изтъква тя.

Емине Ердоган посочва, че заглушеният смях на децата не е нещо, което се случва само в Украйна. „Изпращането на писмо до израелския премиер (Бенямин) Нетаняху с призив да сложи край на хуманитарната криза в Газа би имало огромно значение“, подчертава тя.

„В момент, когато светът преживява колективно пробуждане и признаването на Палестина се превръща в глобално желание, считам, че един Ваш призив от името на Газа ще изпълни и историческа отговорност към палестинския народ“, допълва първата дама на Турция.

Ердоган описва ситуацията в Палестина не само като геноцид, но и като проява на произволен международен ред, който счита някои животи за по-ценни от други в стремежа към власт и комфорт.

„Трябва да обединим гласовете и силите си срещу този изкривен ред, който счита живота на някои деца за по-малко ценен от този на други. Наш дълг е да спазваме международното право и общите човешки ценности и да отстояваме твърдо нашите общи принципи“, посочва тя.

„Като майка, жена и човек, дълбоко споделям емоциите, изразени във Вашето писмо. Надявам се, че ще вдъхнете същата надежда и на децата на Газа, които копнеят за мир и спокойствие“, казва тя.

Г-жа Ердоган подчертава, че за 18 885 бебета и деца в Газа, които са загубили живота си, вече е твърде късно. „Но за над един милион деца, които са оцелели, все още има шанс“, изтъква в заключение Емине Ердоган.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK