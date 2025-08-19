„Върнете отвлечените деца“: Мелания Тръмп и Олена Зеленска отправиха морален ултиматум към Путин

Докато дипломатическите усилия на САЩ и Европа са съсредоточени върху прекратяването на войната в Украйна, съпругите на американския и украинския президент поставиха акцент върху една от най-болезнените теми – съдбата на украинските деца.

По време на срещата си в Белия дом президентът Володимир Зеленски връчи на Доналд Тръмп писмо от съпругата си Олена Зеленска, в което тя благодари на първата дама на САЩ Мелания Тръмп за подкрепата ѝ.

I want to thank @FLOTUS Melania Trump for her attention to one of the most painful and difficult issues of this war – the abduction of Ukrainian children by Russia. We deeply appreciate her compassion and her letter to Putin.



This issue lies at the heart of the war’s… https://t.co/DHiGcUGydO — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2025

„Искам да благодаря на Мелания Тръмп за вниманието към един от най-болезнените и тежки проблеми на тази война – отвличането на украински деца от Русия. Дълбоко ценим състраданието ѝ и писмото ѝ до Путин“, написа Зеленски в пост в X. Той подчерта, че най-малко 20 000 деца са били отведени, което превръща темата в сърцевина на хуманитарната трагедия.

Мелания Тръмп от своя страна е изпратила писмо до Владимир Путин, предадено лично от съпруга ѝ по време на срещата на върха в Анкоридж, Аляска, в което призовава руския президент да защити „невинността“ на децата и да „съхрани надеждата на следващото поколение“.

Зеленски допълни, че в писмото си Олена Зеленска е изразила благодарност към американската първа дама, като подчертава, че „нейният глас има значение, а нейната загриженост дава сила на тази кауза“.

Президентът Тръмп обяви в понеделник, че е обсъдил въпроса за изчезналите деца и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на разговорите им във Вашингтон.

Фон дер Лайен заяви, че човешката цена на войната в Украйна трябва да спре и че „всяко едно украинско дете, отвлечено от Русия, трябва да бъде върнато при семейството си“.