Договаряне на гаранции за сигурността на Украйна и подготовка на тристранна среща между Володимир Зеленски, Доналд Тръмп и Владимир Путин Путин – това са двете теми, обсъдени в Белия дом, където се проведе историческата среща между американския президент, украинския му колега, европейските лидери на Франция, Германия, Италия, Финландия, Великобритания, председателят на ЕК и Генералният секретар на НАТО.

Преди общата среща с европейските лидери Тръмп прие украинския президент за двустранен разговор в Овалния кабинет. Зеленски определи срещата като „най-добрата“, която е имал с американски президент досега, и добави, че разговорите са били „конструктивни“ и „конкретни“. Той посочи, че е показал на Тръмп „много детайли“ върху карта на бойните действия.

Снимка: EPA/Reuters

За разлика от напрегнатата и конфликтна среща през февруари, този път и двамата лидери изглеждаха решени да избегнат конфронтация, пише BBC. За разлика от предишната си остра визита в Белия дом, украинският президент този път заложи на по-мек тон – появи се със сако, носеше лично писмо от съпругата си и още в първите минути изрече шест пъти „благодаря“.

Тръмп от своя страна дори похвали облеклото на Зеленски.

Все пак различията изпъкнаха, когато двамата излязоха заедно с европейските лидери пред журналисти. Германският канцлер Мерц и френският президент Макрон настояха, че прекратяването на огъня трябва да е следващата стъпка.

„Не мога да си представя следваща среща без примирие“, заяви германският канцлер Фридрих Мерц. „Нека работим за това и да увеличим натиска върху Русия“, добави той.

Тръмп обаче отхвърли тази необходимост, а Зеленски предпочете да не коментира публично темата.

Тръмп обяви, че вече е разговарял с Путин за организиране на двустранни преговори, след които би последвала тристранна среща с участието и на американския президент.

Снимка: EPA/Reuters

В същото време, американският президент даде най-категоричния си сигнал досега, че САЩ са готови да участват в гаранции за сигурността на Украйна.

Все още не е ясно в какъв формат. Обсъждано е от разполагане на чуждестранни войски и съвместни патрули по въздух и море, до споделяне на разузнавателна информация или логистична подкрепа.

Още един детайл от срещата впечатли обществеността – присъствието на президента на Финландия, Александър Стуб. Той обясни този факт така: „Ние може и да сме малка страна, но имаме много дълга граница с и имаме исторически опит във взаимодействието с Русия. Ние намерихме решение през 1944г. и аз мисля, че ние ще успеем да намерим решение и през 2025г.“.

Снимка: bTV

