Американският президент Доналд Тръмп намекна, че вярва, че руският му колега Владимир Путин иска да сключи сделка с него, докато тихо разговаряше с френския президент Еманюел Макрон малко преди да приеме европейски лидери на среща в Белия дом.

Докато чакаше другите световни лидери да влязат постепенно в Източната зала, за да обсъдят решение за сигурността на Украйна и последната му среща с Путин, Тръмп бе уловен от включен микрофон, докато споделяше гледната си точка с Макрон.

„Мисля, че той иска да сключи сделка,“ каза тихо Тръмп.

„Мисля, че иска да сключи сделка за мен. Разбирате ли? Колкото и лудо да звучи“, прошепна още той.

Trump on a hot mic on Putin: "I think he wants to make a deal for me. Do you understand? As crazy as it sounds." pic.twitter.com/lshkxtJ3Qm — Aaron Rupar (@atrupar) August 18, 2025

Тръмп се срещна с Путин в Аляска няколко дни по-рано, на 15 август, за да започнат разговоритеза слагане на край на войната в Украйна.

През последните няколко месеца американският президент се опитва да посредничи за сделка между двете страни, за да прекрати продължаващата вече над 3 години война.

Въпреки че срещата между Тръмп и Путин не доведе до официално споразумение, Тръмп заяви, че разговорът е бил положителен – и повтори тези общи твърдения публично в днес, 18 август.

Всичко за срещата в Белия дом следете в нашия онлайн репортаж:

