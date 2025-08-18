ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Зеленски се срещна с Тръмп в Белия дом, той му уговори среща с Путин

Ключова среща в Белия дом беляза вечерта на 18 август - основополагаща за бъдещето на Украйна. Само три дни след като американският президент Доналд Тръмп се срещна с руския си колега Владимир Путин в Аляска, днес той разговаря с президента на Украйна Володимир Зеленски отвъд Океана, заедно с лидери от Европейския съюз и НАТО.

Началото беше поставено в 13:15 часа местно време във Вашингтон - или 20:15 часа българско време.

Около два часа по-късно започна и разговор в разширен формат с участието на европейските лидери. Сред тях са Урсула фон дер Лайен, президентите на Франция Еманюел Макрон и на Финландия Александър Стуб, премиерът на Италия Джорджа Мелони и канцлерът на Германия Фридрих Мерц и нито един от Източна Европа.

Европейските лидери са на място, за да работят в координация със Съединените щати за справедлив мир в Украйна и за гаранции за сигурност.

Малко преди началото на срещата американският президент заяви, че за него е голяма чест да бъде домакин на европейските лидери.

„Голям ден в Белия дом. Никога преди толкова много европейски лидери не са били тук по едно и също време. Голяма чест за Америка!“, написа онлайн Тръмп.

6 снимки Снимка: Reuters

Ето и графикът на срещите в българско време:

19:00 ч. – Европейските лидери пристигат в Белия дом

20:00 ч. – Тръмп посреща Зеленски

20:15 ч. – Двустранна среща между Тръмп и Зеленски

21:15 ч. – Тръмп посреща европейските лидери

22:00 ч. – Съвместна среща с европейските лидери

19.08.2025 19:59:18 След срещите в Белия дом: Тръмп заяви, че вярва в реализирането на тройна среща Теодора Трифонова за реакциите в Съединените щати след срещата в Белия дом: 19.08.2025 07:01:18 Германският канцлер: Срещата Путин-Зеленски ще е до две седмици Германският канцлер Фридрих Мерц каза, че до 2 седмици ще се състои среща между руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски, съобщиха ДПА и БТА. „Американският президент разговаря с руския президент по телефона. Те се споразумяха, че ще има среща между руския президент и украинския президент в следващите две седмици“, каза Мерц пред журналисти. Германският канцлер: Срещата Путин-Зеленски ще е до две седмици Украйна да се откаже от Донбас е като САЩ да се откажат от Флорида, предупреди Фридрих Мерц 19.08.2025 02:17:04 Повечето европейски лидери напуснаха Белия дом Повечето европейски лидери напуснаха Белия дом, а останалите ще си тръгнат скоро. Това съобщи официален представител пред репортер на Си Ен Ен. 19.08.2025 01:50:49 Зеленски си тръгна от Белия дом Украинският президент напусна сградата на Белия дом след края на съвместната среща с Доналд Тръмп и европейските лидери. Той бе видян от репортери да си тръгва с дълъг конвой от черни охранителни автомобили. 19.08.2025 01:45:50 Заключението на Тръмп за срещата с евролидерите: Много ползотворна среща „Проведох много ползотворна среща в Белия дом с президентите Володимир Зеленски, Еманюел Макрон, Александър Стуб, министър-председателите Джорджия Мелони и Киър Стармър от Обединеното кралство, канцлера Фридрих Мерц, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Тя завърши с допълнителна среща в Овалния кабинет. В нея обсъдихме гаранциите за сигурност за Украйна, които ще бъдат предоставени от различните европейски държави, с координация със Съединените американски щати“, написа Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social след края на срещата в Белия дом. 19.08.2025 01:26:08 Тръмп работи по уреждане на среща с Путин и Зеленски Американският президент обяви, че вече е започнал да урежда среща между Володимир Зеленски и Владимир Путин. Това става ясно от негова публикация в социалната мрежа Truth Social. По думите му той е обсъдил въпроса с Путин по време на телефонен разговор в рамките на срещите с европейските лидери в Белия дом. „В края на срещите се обадих на президента Путин и започнах подготовката за среща между президента Путин и президента Зеленски на място, което предстои да бъде определено. След тази среща ще имаме тристранна среща, в която ще участват двамата президенти и аз. Отново, това беше много добра първа стъпка за война, която продължава вече почти четири години“, написа Тръмп. Тръмп не уточни кога ще се състоят двете срещи. 19.08.2025 00:37:16 Тръмп прекъсна срещата, за да се обади на Путин Президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин са разговаряли по телефона, след като Тръмп прекъснал срещата си с украинския президент Володимир Зеленски и останалите европейски лидери, съобщи за Си Ен Ен източник, запознат с въпроса. Според информацията европейците не са присъствали на разговора с руския държавен глава. Той е продължил около 40 минути. По-късно и от Кремлин потвърдиха, че такъв разговор е имало. 18.08.2025 23:57:38 Микрофон улови изказване на Тръмп за Путин, въпреки че шепнеше „Мисля, че той иска сделка с мен, колкото и налудничаво да звучи“, Тръмп прошепна на Макрон Микрофон улови тих разговор за Путин между президентите на САЩ и Франция преди срещата в Белия дом 18.08.2025 23:03:29 Какво казаха европейските лидери преди срещата с Доналд Тръмп? Какво казаха европейските лидери преди срещата с Доналд Тръмп? Франция поиска Европа да има място на масата за преговори за спиране на войната между Русия и Украйна 18.08.2025 22:26:08 Тръмп иска тристранна среща, но Европа също иска да е на масата за преговори Докато Доналд Тръмп говори за провеждането на тристранна среща на върха между лидерите на САЩ, Русия и Украйна с цел спиране на огъня и постигане на примирие, френският държавен глава Еманюел Макрон предложи на масата да има и европейски лидер. „Мисля, че като продължение вероятно ще ни е необходима четиристранна среща. Защото когато говорим за гаранции за сигурност, говорим за цялостната сигурност на европейския континент“, каза той. 18.08.2025 22:13:30 Въпросът е „кога“, не „дали“ ще има тристранна среща между Тръмп, Путин и Зеленски Президентът Доналд Тръмп заяви, че очаква да се проведе тристранна среща между него, руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски. „Мисля, че въпросът е кога, не дали“, каза Тръмп. И добави, че ще се обади на Путин веднага след днешните разговори, за да обсъдят организирането на срещата. 18.08.2025 22:06:34 Тръмп: Гаранциите за сигурност и отстъпки на територии са тема на обсъждане в днешните разговори Доналд Тръмп очерта целите на разговорите си с европейските лидери, като заяви, че те ще обсъждат „кой какво ще прави“ като част от гаранциите за сигурност за Украйна и „възможни размени на територии“ за прекратяване на войната. „Президентът Путин се съгласи, че Русия ще приеме гаранции за сигурността на Украйна. И това е една от ключовите точки, които трябва да разгледаме, и ще я обсъждаме на масата“, каза той. „Оптимист съм, че заедно можем да постигнем споразумение, което да възпре всяка бъдеща агресия срещу Украйна, и всъщност мисля, че такава няма да има“, добави Тръмп. 18.08.2025 21:54:29 Започва срещата с европейските лидери Току-що започна съвместната среща между Тръмп и европейските лидери в Белия дом. 18.08.2025 21:21:42 Сирени за въздушна тревога звучат в Украйна Докато разговорът между президентите на Украйна и САЩ са в ход, в части на Украйна се включиха сирени за въздушна тревога. Военновъздушните сили на страната предупредиха за риск от използване на руски балистични ракети в момента. 18.08.2025 21:03:44 Зеленски: Украйна се нуждае от „всичко“, свързано с гаранциите за сигурност Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му се нуждае от „всичко“, когато репортер го попита какви гаранции за сигурност са необходими, за да се сключи споразумение, предаде Си Ен Ен. Той каза, че Украйна първо се нуждае от силна армия, което включва оръжия, хора, обучение и разузнаване. Добави, че всичко това ще зависи от „големите страни“, като САЩ и други съюзници. 18.08.2025 20:56:35 Тръм ще се обади на Путин след срещата в Белия дом „Той очаква моето обаждане, когато приключим с тази среща“, заяви американският президент. И добави, че ще обсъди идеята за тристранна среща между него, Путин и Зеленски. 18.08.2025 20:54:05 След подигравките през февруари: Смях и закачки за костюма на Зеленски От подигравки до похвали: Тръмп се смее със Зеленски за костюма му в Белия дом „Изглеждате страхотно в този костюм“, каза репортерът Брайън Глен от Real America’s Voice 18.08.2025 20:52:02 Тръмп се пошегува, че по време на война не се провеждат избори Президентът Доналд Тръмп се пошегува, че по време на война не се провеждат избори, след като украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да проведе президентски избори, след като конфликтът на страната му с Русия приключи, предаде Си Ен Ен. Зеленски заяви пред репортери в Овалния кабинет заедно с Тръмп, че не е възможно да се проведат избори, докато конфликтът продължава, което е позиция, която той вече е изразявал публично. „Нуждаем се от примирие навсякъде – на бойното поле, във въздуха и в морето, за да може хората да проведат демократични, открити и законни избори“, каза Зеленски. Тръмп добави, че след три години и половина, „ако се окажем във война с някого, няма да има повече избори?“ Тогава се очаква да приключи вторият мандат на Тръмп. „О, това е добре“, каза Тръмп. 18.08.2025 20:38:16 Тръмп: Надявам се на дългосрочен мир На журналистически въпрос дали САЩ ще изпратят „американски миротворци“ в Украйна, за да се гарантира мирно споразумение, Доналд Тръмп отговори: „Ще работим с Украйна, ще работим с всички, за да се уверим, че мирът ще бъде много дългосрочен.“ Той добави, че САЩ ще работят както с Русия, така и с Украйна, за „да се уверим, че ще успее“. „Ако успеем да постигнем мир, знам, че ще проработи. Нямам съмнение по въпроса“, каза американският лидер. 18.08.2025 20:26:25 Зеленски връчи на Тръмп писмо от украинската първа дама до Мелания Тръмп Украинският президент връчи на Доналд Тръмп писмо от украинската първа дама - Олена Зеленска, до Мелания Тръмп. „Моята съпруга, първата дама на Украйна, ѝ даде писмото. То не е за вас, а за вашата съпруга“, каза той, предизвиквайки смях в залата. 18.08.2025 20:23:16 Зеленски благодари на Тръмп за усилията да сложи край на войната Седнал до Доналд Тръмп в Овалния кабинет, украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския президент за „личните му усилия“ да спре войната на Русия в Украйна. 18.08.2025 20:16:07 Зеленски пристигна в Белия дом Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Белия дом, където го посрещна американският президент Доналд Тръмп. Двамата си стиснаха ръцете, преди Тръмп да покани Зеленски вътре за дългоочакваните преговори за прекратяване на войната с Русия. 18.08.2025 19:42:30 Зеленски: Oсновната цел е надежден и траен мир за Украйна и Европа В платформата X той написа, че САЩ, Европа и другите страни трябва да окажат натиск върху руския президент, като добави, че никой не трябва да очаква Владимир Путин доброволно да се откаже от агресията и новите опити за завоевание. Украинският президент добави, че той и европейските съюзници са координирали позициите си преди срещата с Тръмп. 18.08.2025 19:30:24 Европейските лидери пристигат в Белия дом Европейските лидери започнаха да пристигат в Белия дом преди срещата с президента Доналд Тръмп. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте беше първият лидер, който пристигна в сградата на Белия дом. Той беше посрещнат от протоколния шеф Моника Кроули. 18.08.2025 19:25:55 Какви са приоритетите на европейските лидери за срещата им с Тръмп? Какви са приоритетите на европейските лидери за срещата им с Тръмп? Десислава Минчева разказва: 18.08.2025 18:55:38 Тръмп и Зеленски с ключови съветници на срещата в Белия дом Доналд Тръмп ще бъде придружен от петима американски официални лица: вицепрезидента Джей Ди Ванс, държавния секретар Марко Рубио, началника на кабинета Сузи Уайлс, специалните пратеници Стив Уиткоф и Кийт Келог. Украинският президент ще бъде придружен от своя началник на щаба Андрий Йермак и бившия министър на отбраната, а сега ръководител на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна - Рустем Умеров. 18.08.2025 18:47:11 Зеленски след среща с Кийт Келог: Украйна е готова да работи продуктивно за мир „Когато се обсъжда мир за една страна в Европа, това означава мир за цяла Европа. Готови сме да продължим да работим с максимални усилия, за да сложим край на войната и да осигурим надеждна сигурност. Това са ключовите въпроси“, написа Зеленски в платформата X след среща със специалния пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог във Вашингтон. 18.08.2025 18:43:11 Зеленски се среща с европейски лидери преди разговорите с Тръмп Украинският президент първо ще се срещне с европейски лидери в посолството на Украйна във Вашингтон, за да координират позиции преди срещата си с американския президент. Европейските съюзници са координирали позициите си преди срещата с Тръмп.

