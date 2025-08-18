Двустранната среща на американския президент с Володимир Зеленски в Белия дом приключи, но сега предстои съвместен разговор, на който присъстват няколко европейски лидери. Малко преди той да започне, всички те направиха картки изявления пред медиите.

Докато Доналд Тръмп говори за провеждането на тристранна среща на върха между лидерите на САЩ, Русия и Украйна с цел спиране на огъня и постигане на примирие, френският държавен глава Еманюел Макрон предложи на масата да има и европейски лидер.

„Мисля, че като продължение вероятно ще ни е необходима четиристранна среща. Защото когато говорим за гаранции за сигурност, говорим за цялостната сигурност на европейския континент“, каза той.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви, че предложението на Тръмп за гаранции за сигурността на Украйна е „пробив“ в осигуряването на потенциално мирно споразуммение.

„Фактът, че сте казали „Аз съм готов да участвам в гаранциите за сигурност“, е голяма крачка, това е наистина пробив и променя всичко. Затова ви благодаря и за това“, каза Рюте.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Тръмп е „отворил този път“, след като се срещна с руския президент Владимир Путин в Аляска в петък.

„Сега пътят е отворен за сложни преговори“, каза той.

Мерц повтори, че европейските лидери са нетърпеливи да видят спиране на огъня между Русия и Украйна преди да се проведат по-нататъшни преговорил. И призова за оказване на натиск върху Русия.

„Не мога да си представя, че следващата среща ще се състои без прекратяване на огъня. Така че нека работим по този въпрос“, заяви Мерц.

Финландският президент Александър Стуб похвали американския си колега за напредъка, постигнат в преговорите за разрешаване на войната на Русия в Украйна.

„Мисля, че през последните две седмици вероятно сме постигнали повече напредък в прекратяването на тази война, отколкото през последните три години и половина“, заяви той, като посочи символичния характер на срещата на лидерите за обсъждане на гаранциите за сигурност на Украйна.

Стуб напомни на слушателите, че неговата страна, Финландия, граничи с Русия на разстояние от над 800 мили. И припомни общата история на двете страни. Финландия е била автономна част от Руската империя от 1809 до 1917 г.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова за връщането на отвлечените украински деца да бъде приоритет, като добави: „Като майка и баба, считам, че всяко дете трябва да се върне при семейството си“.

Италианският министър-председател Джорджия Мелони заяви, че един от най-важните въпроси е „как да сме сигурни, че това няма да се повтори“, което определи като „предпоставка за всеки вид мир“.

А британският премиер Киър Стармър заяви, че гаранциите за сигурност и тристранната среща между Русия, Украйна и САЩ ще бъдат „историческа“ крачка напред.

Всичко за срещите на Доналд Тръмп с Володимир Зеленски и с европейските лидери четете в нашия онлайн репортаж:

