Американският президент Доналд Тръмп заяви, че планира да се обади на руския си колега Владимир Путин след днешните разговори в Белия дом с украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери.
„Той очаква моето обаждане, когато приключим с тази среща“, каза Тръмп.
Президентът добави, че ще обсъди идеята за тристранна среща между него, Путин и Зеленски.
„Може да има или да няма тристранна среща. Ако няма, борбата продължава, а ако има, има голям шанс — мисля, че ако се проведе, има добър шанс може би да се сложи край на конфликта“, заяви Тръмп.
Всичко за срещата в Белия дом следете в нашия онлайн репортаж:
