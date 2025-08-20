Президентът на Украйна Володимир Зеленски връчи на Доналд Тръмп благодарствено писмо за съпругата му Мелания, написано от първата дама на Украйна Олена Зеленска, по време на срещата им в Овалния кабинет в понеделник.

Снимка: Ройтерс

Зеленски заяви, че писмото е с цел да благодари на Мелания за това, че е повишила осведомеността за най-малко 19 500 украински деца, които според неговото правителство са били отвлечени от Русия след пълномащабната ѝ инвазия в Украйна през 2022 г., пише Би Би Си.

По-рано Мелания Тръмп изпрати на руския президент Владимир Путин свое писмо, в което го умолява да помисли за децата, като казва, че „като защитите невинността на тези деца, вие ще направите нещо повече от това да служите само на Русия – вие ще служите на човечеството“.

В писмото ѝ не се споменават конкретни деца.

През уикенда Белият дом сподели в социалните медии писмото до Путин. В него Мелания пише, че всяко дете мечтае „за любов, възможности и безопасност от опасности“.

„Г-н Путин, вие можете сам да възстановите мелодичния им смях“, пише тя.

В отговор на въпрос на репортер за писмото в понеделник, Тръмп каза, че съпругата му, която е много чувствителна, обича децата и „мрази да вижда нещо подобно“, добавяйки, че същото важи и за други войни.

„Тя би искала да види края на това, казва го много открито, с гордост и с голяма тъга, защото толкова много хора са били убити“, каза той.

Володимир Зеленски похвали Мелания Тръмп „за вниманието ѝ към един от най-болезнените и трудни проблеми на тази война – отвличането на украински деца от Русия“, добавяйки, че дълбоко цени нейното състрадание.

„Този проблем е в сърцевината на хуманитарната трагедия на войната – нашите деца, разбити семейства, болката от раздялата“, заяви Зеленски.

Президентът на Украйна продължи: „Нейният глас има значение, а нейната загриженост дава сила на тази кауза.“

Украинското правителство твърди, че около 19 500 деца са били депортирани и/или насилствено отведени от домовете си в Русия или в окупираните от Русия територии, като около 1500 са се върнали.

През 2023 г. Международният наказателен съд издаде заповед за арест на руския президент Владимир Путин и неговата комисарка по правата на децата Мария Лвова-Белова за предполагаемо незаконно депортиране на деца.

Русия отрича обвинението и твърди, че е защитила уязвимите деца, като ги е преместила от зоната на военни действия за тяхната собствена безопасност.

Връщането на децата е част от позицията на Украйна в мирните преговори с Русия.

След срещата в понеделник между Зеленски, Тръмп и европейските лидери в Белия дом председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви в социалните медии: „Човешката цена на тази война трябва да приключи. А това означава, че всяко украинско дете, отвлечено от Русия, трябва да бъде върнато на семейството си.“

Тя благодари на Тръмп за „ясното му ангажимент днес да гарантира, че тези деца ще се съберат отново с близките си“.

Фон дер Лайен отговори на публикация в социалните медии от Тръмп, който заяви, че изчезналите деца по целия свят са въпрос от особено значение за Мелания.

