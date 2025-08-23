Избягалият шофьор на автомобила се търси, а спешни екипи преглеждат нелегалните граждани

След преследване и катастрофа: Задържаха бус, пълен с мигранти, в Бургас

Бус с 24 нелегални мигранти беше задържан в Бургас от гранични полицаи. Заловените се представили за граждани на Афганистан, а до задържането им се стига след акция на „Гранична полиция“.

Шофьорът на буса с русенска регистрация опитал да избегне полицейска проверка, не се подчинил на звуковите и светлинни сигнали и навлязъл в селото. С цел да бъдат запазени животът и здравето на туристите, незабавно са прeдприети действия за спирането му.

Шофьорът побягнал. Превозното средство продължило по инерция и ударило два паркирани леки автомобила. Нанесени са им леки материални щети. Работи се активно за издирването на избягалия водач.

Екипи на Спешна помощ осъществяват на място медицински прегледи на нелегалните мигранти. Районът е заграден от служители на районното полицейско управление в Царево.

Малко по-рано на КПП - Караагач служители на „Гранична полиция“ са спрели автомобил, за който има данни, че е изпълнявал ролята на пилотен на буса. Шофьорът е задържан.

Действията по цялостното изясняване и документиране на случая продължават.

