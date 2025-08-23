След няколко тежки седмици най-накрая повечето бушуващи в Испания пожари са под контрол.
Спадът в температурите и ветровете през последните дни подпомогна усилията на огнеборците.
Остават няколко активни огнища в областите Кастилия и Леон, Галисия и Астурияс.
Испания регистрира най-тежкия си пожарен сезон от 2006 година насам с изгорели 4 хиляди квадратни километра.
Близо 3400 военни плюс екипи от 6 държави помагаха за потушаване на стихията.
Премиерът Педро Санчес свиква междуведомствена комисия следващата седмица, която да обсъди мерки за справяне с климатичната криза.
