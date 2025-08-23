След няколко тежки седмици най-накрая повечето бушуващи в Испания пожари са под контрол.

Спадът в температурите и ветровете през последните дни подпомогна усилията на огнеборците.

Остават няколко активни огнища в областите Кастилия и Леон, Галисия и Астурияс.

Испания регистрира най-тежкия си пожарен сезон от 2006 година насам с изгорели 4 хиляди квадратни километра.

Снимка: bTV

Близо 3400 военни плюс екипи от 6 държави помагаха за потушаване на стихията.

Премиерът Педро Санчес свиква междуведомствена комисия следващата седмица, която да обсъди мерки за справяне с климатичната криза.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK