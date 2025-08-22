dalivali.bg
България

Мъж с ТЕЛК заради сърдечна недостатъчност живее без инвалидна пенсия от декември насам

От началото на годината има над 200 забавени ТЕЛК решения

Публикувано в  19:44 ч. 22.08.2025 г.

Публикувано в  19:44 ч. 22.08.2025 г.

Мъж с ТЕЛК заради сърдечна недостатъчност живее без инвалидна пенсия от декември насам. Случаят не намира решение вече месеци, въпреки че потърпевшият е спазил всички срокове.

Омбудсманът алармира също - от началото на годината има над 200 сигнала за забавяния при ТЕЛК.

През април, когато ви разказахме  историята на Валери Гицов - мъжът очакваше информация какво се случва с ТЕЛК решението, което е обжалвал заради  драстично намален процент - а заболявнаето му не подлежи на подобрение.

„Четири месеца чаках ТЕЛК. 3 месеца чакам от НЕЛК. Ако е върнато към ТЕЛК, значи още поне 3 месеца. След което ще дойде към НОИ“, обяснява Валери.

Снимка: bTV



Днес, над 7 месеца след жалбата и година след като подава документи за преовидетелстване в срок, Валери най-сетне има нов ТЕЛК, в сила от юли - макар и отново с по-нисък процент от последното му действащо решение. Но още чака пенсията си. Мъжът е разочарован, че институциите не са реагирали на жалбите му.

„Година и нещо аз чакам някой да вземе решение по моя казус. Не само ощетен чувствам се обиден“, казва той.

Снимка: bTV



Докато чака - той и съпругата му разчитат единствено на нейната заплата.

„С тия 930 лева се храним, плащаме си сметките, купувам си някакви лекарства, защото не мога да си позволя всичките лекарства“, разказа Валери.

За забавянето и проблемите Валери е подал жалба и до институцията на омбудсмана.

„Започнахме директно да разговаряме с НОИ и да настояваме неговата пенся да бъде възстановена в бързи срокове - не искаме да пишем писма, защото това би забавило процеса“, посочва Велислава Делчева, омбудсман. 

Парламентът избра нов управител на НОИ – Весела Караиванова

За bTV от Националния осигурителен институт заявиха, че мъжът ще получи всички дължими суми до август следващата седмица, а от септември ще получава пенсията си всеки месец по график. От ТЕЛК-Пазарджик пък казват, че са се произнесли в срокове, много по-кратки от предвиденото в закона. Но случаят на Валери не е изолиран. 

„Ние имаме дълъг период на обжалване, в който са застрашени правата на гражданите - не само дане получават пенсия, те са застрашени от това да не са здравно осигурени и дан е получават асистенстска помощ“, казва още омбудсманът.

Все още не е разрешено и противоречието в закона относно правата на гражданите по време на процедура по обжалване на ТЕЛК решение .

