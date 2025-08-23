Майка спаси сина си, след като е бил завлечен в дренажен канал от 7-метров крокодил. За инцидента съобщи индийското англоезично издание Deccan Herald.
Инцидентът е станал в село на щата Утар Прадеш.
Хищникът е нападнал момчето, което плувало в канал, свързан с пълноводната река Гагра.
Чувайки писъците на детето, 35-годишната Мая скочила във водата и започнала да удря крокодила с железен прът, докато хищникът не пуснал плячката си.
„Детето ми беше в челюстите на крокодила. Скочих, без да мисля за живота си, и удрях крокодила отново и отново“, каза жената.
Горският служител Рам Сингх Ядав потвърди, че момчето е ранено, но състоянието му е стабилно.
Властите са инсталирали защитни мрежи на три места в канала и са предупредили местните жители за опасностите от крокодили, които са особено активни през дъждовния сезон и плуват из водоемите.
Според горската служба от 2020 г. насам в Утар Прадеш са регистрирани 17 случая на нападения на крокодили върху хора, пет от които са били фатални.
Еколозите отдават агресивното поведение на животните на загуба на местообитания и бракониерство. По-рано беше съобщено, че мъж в Индия влязъл в схватка с крокодил, който е нападнал майка му. Той отблъснал животното с пръчка.
