Майка спаси сина си, след като е бил завлечен в дренажен канал от 7-метров крокодил. За инцидента съобщи индийското англоезично издание Deccan Herald.

Инцидентът е станал в село на щата Утар Прадеш.

Хищникът е нападнал момчето, което плувало в канал, свързан с пълноводната река Гагра.

Чувайки писъците на детето, 35-годишната Мая скочила във водата и започнала да удря крокодила с железен прът, докато хищникът не пуснал плячката си.

„Детето ми беше в челюстите на крокодила. Скочих, без да мисля за живота си, и удрях крокодила отново и отново“, каза жената.

Горският служител Рам Сингх Ядав потвърди, че момчето е ранено, но състоянието му е стабилно.

Властите са инсталирали защитни мрежи на три места в канала и са предупредили местните жители за опасностите от крокодили, които са особено активни през дъждовния сезон и плуват из водоемите.

Според горската служба от 2020 г. насам в Утар Прадеш са регистрирани 17 случая на нападения на крокодили върху хора, пет от които са били фатални.

Еколозите отдават агресивното поведение на животните на загуба на местообитания и бракониерство. По-рано беше съобщено, че мъж в Индия влязъл в схватка с крокодил, който е нападнал майка му. Той отблъснал животното с пръчка.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK