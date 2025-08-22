Няколко седмици след разкрасителна процедура жена е приета в болница с белодробна емболия.
През 2023 г. американката Дайдис Пеня "сбъдва" мечтата си за бразилско повдигане на дупето.
И до днес нейният съпруг Хорхе Фернандес съжалява, че не я е разубедил да го направи.
Той коментира пред WSVN, че 50-годишната Дайдис винаги е искала да се подложи на такава разкрасителна операция.
„Казах ѝ - ако ти харесва, няма проблем“, спомня си мъжът.
В този момент никой от двамата не е можел да си представи, че операцията ще промени живота на двойката завинаги, коментира RTL.
След усложненията – лекарите първоначално дори не били сигурни дали американката ще оцелее. Пеня успява да се пребори за живота си. Оттогава обаче тя е само сянка на предишното си аз – казва съпругът ѝ.
„Тя никога повече няма да може да се храни, да говори или да ходи сама“, казва Фернандес.
Той и лекарите в болницата са напълно сигурни, че козметичната операция е причината за емболията. А специалистът, който е извършил разкрасителната операция на жената е общопрактикуващ лекар, а не пластичен хирург. Той дори няма лиценз за практикуване.
Фернандес вече е осъдил клиниката и лекаря, който я е ръководил.
„Белодробната емболия е възникнала в резултат на тази операция“, коментира адвокатът на семейството си.
Клиниката е подвела пациентката.
„Въз основа на твърденията на персонала - всеки човек би могъл да повярва, че лекарят е сертифициран пластичен хирург, въпреки че това не е така“, казва съпругът на Дайдис.
Пеня никога не би моглa да осъзнае, че той всъщност не е сертифициран хирург.
Според WSVN, лекарят вече е бил разследван веднъж, след като един от пациентите му е починал след операция на седалището.
Разследването обаче не е довело до резултати. Нито лекарят, нито клиниката отговарят на запитвания.
Адвокатът на лекаря само е заявил, че той вече не работи в клиниката и че обвиненията срещу клиента му са неоснователни.
