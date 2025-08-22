Плевен продължава да е на тежък воден режим, хората имат вода по пет часа на ден.

Как се справят с безводието семейството на Веселка и Борислав Цветанови, които отглеждат три деца, отиваме при тях, за да разберем.

Семейството живее в апартамент в центъра на Плевен. Канят наш екип в дома си.

„Живеем мизерно, няма семейство в града, което да се похвали с това нещо. Ние, като родители, просто се срамуваме пред децата ни и смятаме, че сме неспособни да се справим. Местната власт са абсолютно некадърници, неможещи да се справят с проблема, разчитаме на държавата да се справи с проблема“, каза Борислав.

Снимка: bTV

И обяви, че в неделя, 24 август, плевенчани излизат на протест пред местното ВиК.

„От ВиК ще тръгнем към общината, ще дойдат над 6 хиляди човека, защото положението не се търпи. Призовавам всички длъжностни лица на държавни постове, министри, правителства, обърнете внимание на плевенчани, защото ще запалите нещо, което няма да угасне“, заяви още Борислав.

И разказва за трудностите при отглеждането на децата – които към момента са ограничавани от игри, забавления и тичане, защото няма с какво да бъдат изкъпани след това.

Снимка: bTV

Днес ще има заседание на кризисния щаб. Веселка казва, че иска по-бързи решения и че е изморена от обещания, които във времето остават само приказки.

„Готвим и перем сутрин, рано, или вечер, когато има за по два часа таван вода“, обяснява тя.

Над три часа продължи извънредното заседание на Комисията по околната среда и водите в парламента, на което бе одобрен проект на решение за предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза, внесен от депутати от ГЕРБ-СДС, „БСП – Обединена левица“, „Има такъв народ“ и „ДПС – Ново начало“.

Какво точно ще постигнат тези проекторешения на законотворците и ще успеят ли да решат проблемите с водната криза, питаме инж. Венци Божков и инж. Иван Иванов – и двамата с дългогодишен опит в сферата на водите у нас.

Снимка: bTV

Те коментираха успокоителните думи на министъра на околната среда и водите, Манол Генов, че всъщност критично безводие няма.

„Той казва това, един депутат от БСП казва „тогава къде е водата“. Може и да има вода, но щом не може да достигне до Плевен, то там си е чисто безводие“, каза инж. Божков.

Инж. Иванов заяви, че решението от вчерашното заседание за създаването на Национален борд, „всъщност казва на министерствата „моля, говорете си“.

„Според мен проблемът не е точно в разпределянето на отговорностите в отделните министерства, а в координацията между тях. Министерствата не си говорят, комуникират трудно, и когато има проблем, който трябва да се решава с консенсус, той не се решава, защото през годините винаги е било така – двете институции – министерствата на регионалното развитие и на екологията не си говорят“, уточни той.

„Ако трябва да обобщим ситуацията в Плевен - хората са жадни, а ние тепърва ще им копаем кладенец. Както знаем не се копае кладенец, едва когато ожаднееш. Мерките се взимат, но кладенец не се копае за секунди“ - така инж. Божков коментира планираните сондажи в Плевен.

За предложенията, че ключът се крие във водоснабдяването от яз. Сопот и Горни Дъбник, инж. Иванов каза, че трябва да бъде разгледано като възможност, но и той уточни, че това не са бързи решения.

Какво още казаха двамата инженери вижте във видеото към материала.

