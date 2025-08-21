Над 4 на сто от българите се сблъскват с проблеми с водата. Последните данни за мащаба на кризата показват, че в страната повече от 260 хил. души са без вода. Болезненият проблем засяга 85 общини.

Нарушенията във водоподаването са най-тежки в Плевенско. Там са засегнати над 100 хил. души.

ВиК-Благоевград и ВиК-Търговище отчитат съответно – 22 537 и 18 671 засегнати.

Сериозни проблеми има и във Велико Търново, Ловеч, Кюстендил и Перник - там навсякъде потърпевши от проблемите с водата са над 10 хил. души.

Кризата събра извънредно депутатите. Комисията по околната среда и водите заседава в четвъртък по спешност.

Според министъра на околната среда и водите Манол Генов „за критично безводие не можем да говорим. По думите му държавните язовири, които стопанисват вода за питейни нужди са запълнени на 62% или повече в сравнение със същия период на миналата година.

Снимка: bTV

По време на заседанието бяха приети 11 спешни и краткосрочни мерки, предложени от управляващото мнозинство - ГЕРБ, БСП, ИТН и подкрепени от ДПС-НН. Идеята е те да дадат резултат до 1-2 месеца. Част от тях:

До 2 седмици МС да изготви национален план за реакция,

Спешно да бъдат почистени наличните водоизточници,

Приоритетно да бъдат финансирани проекти и сондажи,

Да се предприемат законодателни промени,

Да се вземат мерки срещу кражбата на вода.

От опозицията, в лицето на „Продължаваме промяната – Демократична България“, бяха категорични, че тези мерки не са достатъчни и трябват дългосрочни решения.

Зала номер едно в парламента се оказа тясна за всички, желаещи да присъстват на извънредното заседание на екокомосията.

Снимка: bgnes

Регионалният министър Иван Иванов обясни, че голям проблем е силно увредената ВиК мрежа.

Само в Плевен загубите са над 80%. От ПП-ДБ напомниха, че решение вече има, но то не е придвижено в пленарна зала. Чуха се и обвинения към изпълнителната власт.

Снимка: bTV

По време на заседанието присъстваха и представители за земеделския сектор, които също се оплакаха от липсата на вода. Председателят на комисията Младен Шишков обясни, че още на есен в пленарна зала ще бъдат разгледани и дългосрочните предложения за справяне с проблема.

