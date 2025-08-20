Държавата се намесва за решаване на водната криза в Плевен. Повече от 100 хиляди жители в града и десетки населени места в региона страдат от драстичното безводие. Днес премиерът Росен Желязков обяви спешни мерки за справяне с кризата. Общинският съвет в града пък обсъжда на извънредната сесия проблема с водата.

Ще се създаде Временна комисия, която да набележи краткосрочни и дългосрочни мерки за решаване на проблема. Кметът на града д-р Валентин Христов посочи пред общинарите какви са основните причини за кризата – липсата на водоизточник, изпуснато кандидатстване за водни цикли и компрометиран водопровод. Пред журналисти той не коментира.

В плевенското село Брестовец близо 800 жители вече седмица оцеляват при драстичен воден режим. Първите три дни в селото чешмите са останали сухи за 24 часа. В момента вода има около пет часа в денонощието.

Премиерът Росен Желязков по време на заседанието на кабинета обясни, че се работи активно по проблема и са проведени няколко срещи в регионалното министерство.

„Те искат да си измият ръцете – просто да се направи една неефективна комисия, с която да кажат: „Ние реагирахме. Смятам, че тук трябва да дойдат специалисти от цялата държава и наистина да се вземат адекватни мерки", каза Борислав Цветанов, жител на Плевен.

Възложил е да се изготви подробен устройствен план и прединвестиционно проучване за изграждане на язовир, пречиствателна станция, ВЕЦ и довеждащ водопровод. Също така държавата ще подкрепи напълно Община Плевен с финансиране на проектите.

„В Министерството на регионалното развитие и благоустройството бяха проведени няколко срещи по темата. Министърът възлага процедура по изготвяне на план и прединвестиционно проучване за изграждането на язовир „Черни осъм“, на пречиствателна станция за питейни води, на водноелектрическа централа и довеждащ водопровод“, посочи Росен Желязков.

Общината ще преразгледа всичките си предложения по инвестиционната програма. „Има множество планирани краткосрочни и дългосрочни мерки, включително сондажите, които се извършват в момента.

Това е една от мерките за намиране на вода. Ние също искаме да се реши този проблем и правим всичко възможно“, обясни доц. Иван Малкодански, председател на Общински съвет-Плевен.

РЗИ-Плевен не са открили отклонения в качеството на водата в града.

