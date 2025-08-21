Депутати се събират извънредно заради водната криза. Комисията по околната среда и водите заседава по спешност. Причината – хиляди хора в цялата страна са на режим. Най-сериозно е положението в Плевен, където над 100 хил. души са без вода, а градът е пред бедствено положение.
Според министъра на околната среда и водите Манол Генов „за критично безводие не можем да говорим. По думите му държавните язовири, които съхраняват вода за питейни нужди са запълнени на 65% или повече в сравнение със същия период на миналата година.
На този фон, извънредното заседание на депутатите беше свикано във вторник, 19 август, от председателя на НС Наталия Киселова, малко след като и лидерът на ДПС-Ново Начало Делян Пеевски призова за това.
По време на заседанието бяха приети 11 спешни мерки, предложени от управляващото мнозинство - ГЕРБ, БСП, ИТН и подкрепени от ДПС-НН. Част от тях:
- До 2 седмици МС да изготви национален план за реакция,
- Спешно да бъдат почистени наличните водоизточници,
- Приоритетно да бъдат финансирани проекти и сондажи,
- Да се предприемат законодателни промени,
- Да се вземат мерки срещу кражбата на вода.
От опозицията, в лицето на „Продължаваме промяната – Демократична България“, бяха категорични, че тези мерки не са достатъчни и трябват дългосрочни решения.
