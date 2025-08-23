dalivali.bg
На връщане от Ниагарския водопад: Автобус с туристи катастрофира в Ню Йорк

Средната пенсия у нас за първи път над 1000 лева. 40% от пенсионерите обаче живеят с минимална

След няколко тежки седмици: Повечето бушуващи в Испания пожари са под контрол

След удара с АТВ: Без промяна остава състоянието на 35-годишната Христина и 4-годишния Мартин

Ветроходна яхта се обърна в морето край Бургас, спасиха 40-годишен мъж

„Скочих, без да мисля за живота си“: Смела майка спаси сина си от челюстите на крокодил

След Зеленска - и Емине Ердоган с писмо до Мелания Тръмп: „Покажете същото съчувствие към Газа“

Джери Бергонци и Джордж Гарзоун: Когато разбереш как работи вселената, тогава ще разбереш и джаза

Заради тест за „родителска компетентност“: Отнеха бебето на родилка, държала го едва час в ръцете си

Пожарът в Сливен е локализиран
Светът

Макрон обсъди Украйна и Близкия изток с южноафриканския президент Рамапоса

Двамата лидери са се споразумели да разговарят отново през септември по време на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  21:03 ч. 23.08.2025 г.

Френският президент Еманюел Макрон съобщи, че е говорил днес по телефона с президента на Република Южна Африка Сирил Рамапоса и че двамата са обсъдили Украйна, Близкия изток и други международни кризи, предаде Ройтерс.

Макрон написа в своя публикация в социалната мрежа „Х“, че разговорът е засегнал „агресивната война на Русия в Украйна в контекста на срещата в понеделник във Вашингтон, както и ситуацията в района на Големите езера в Африка“.

Двамата лидери са се споразумели да разговарят отново през септември по време на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

След Вашингтон Зеленски отговаря: Има ли дата за срещата му с Путин?

Мъж с ТЕЛК заради сърдечна недостатъчност живее без инвалидна пенсия от декември насам

След операция за повдигане на седалището жена вече не може да ходи и да говори

Тръмп заяви, че не е доволен от последните атаки на Русия, заплаши със сериозни санкции

„Надяваме се на чудо“: Пострадалото след удар от АТВ дете не е контактно

"Ще се възстанови напълно": Блъснатото от АТВ дете е в стабилно състояние

