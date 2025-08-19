"Не, не, нямаме никаква дата. Нямаме никаква дата. Просто потвърдихме след тази ползотворна среща с Президента, а след това и с всички наши колеги и партньори, че сме готови за тристранна среща. А ако Русия предложи на президента на Съединените щати двустранна среща, тогава ще видим резултатите от двустранната среща и след това може да се премине към тристранна. Както винаги съм казвал — Украйна никога няма да се откаже от пътя към мира, и сме готови за всякакъв формат, но на ниво лидери."

Така отговори президентът на Украйна Володимир Зеленски на въпрос на журналисти дали вече има зададена дата за среща с президентът на Русия Владимир Путин. Това се случи часове след като Зеленски приключи визитата си в Белия дом, където разговаря с президента на САЩ Доналд Тръмп по ключови въпроси за постигане на мир между Русия и Украйна.

Зеленски заяви, че Украйна очаква да получи писмени гаранции за сигурност от своите партньори до средата на следващата седмица, предаде Укринформ.

"Гаранциите за сигурност вероятно ще бъдат споделени от нашите партньори и ще се появят повече подробности, тъй като през следващата седмица до десет дни това по някакъв начин ще бъде оформено на хартия", каза Зеленски.

Той подчерта, че силната армия трябва да бъде в основата на сигурността на Украйна.

"Това е предизвикателството. След края на войната не можем да загубим армията, не можем да позволим тя да бъде намалена няколко пъти поради липса на финансиране. А в бюджета няма да има достатъчно пари за това, така че се нуждаем от допълнително финансиране", каза Зеленски.

Той добави, че е решен да осигури средствата.

"За тази цел нашите европейски партньори трябва да разберат, че трябва да намерим източник на финансиране за доста дълъг период, така че то да стане част от гаранциите за сигурност", каза той. Чуждестранните партньори биха могли да допринесат и за финансирането на вътрешната отбранителна индустрия на Украйна. "Втората точка е пакетът от американски оръжия, който включва системи, с които ние не разполагаме, най-вече самолети, системи за противовъздушна отбрана и т.н. Наистина има пакет с нашите предложения на стойност 90 млрд. долара", каза Зеленски. Украинският президент допълни, че Киев е постигнал споразумение със САЩ, че "след като износът ни бъде възобновен, те ще закупят украински безпилотни самолети". "Това е важно за нас, защото ще помогне за финансирането на вътрешното производство на безпилотни летателни апарати, давайки на нашите компании ресурси за разрастване. Може да има и съвместно производство с партньори", каза той. Зеленски добави, че в гаранциите за сигурност ще бъде посочено и "какви сили ще действат за защита на Украйна в случай на подновяване на агресията".

Светът насочи поглед към Вашингтон, където в историческа среща се събраха ключови световни лидери – сред които и няколко европейски премиери и президенти. Въпреки че няма официално потвърждение за тристранна среща с руския президент Владимир Путин, международният тон се променя – според някои анализатори войната „де факто“ вече е загубена от Кремъл.

Американският президент Доналд Тръмп намекна, че вярва, че руският му колега Владимир Путин иска да сключи сделка с него, докато тихо разговаряше с френския президент Еманюел Макрон малко преди да приеме европейски лидери на среща в Белия дом.

Докато Доналд Тръмп говори за провеждането на тристранна среща на върха между лидерите на САЩ, Русия и Украйна с цел спиране на огъня и постигане на примирие, френският държавен глава Еманюел Макрон предложи на масата да има и европейски лидер и срещата да се състои в Женева.

„Мисля, че като продължение вероятно ще ни е необходима четиристранна среща. Защото когато говорим за гаранции за сигурност, говорим за цялостната сигурност на европейския континент“, каза той.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви, че предложението на Тръмп за гаранции за сигурността на Украйна е „пробив“ в осигуряването на потенциално мирно споразуммение.

