Ветроходна яхта се обърна в морето край Бургас, спасиха 40-годишен мъж

Пореден инцидент край Бургас, който за щастие завърши без жертви.

40-годишен мъж беше спасен, след като ветроходната му яхта се обърна и започна да потъва.

За инцидента съобщава сърфист, който случайно забелязва обърнат плавателен съд да се пълни с вода.

Организирана е спасителна операция.

Джет инструктoр успява да влезе навреме и да спаси капитана от потъващото плавателно средство.

В акцията се включват служители на базата за водни спортове и водноспасителната служба.

Яхтата е извадена, а концесионерът на Северния плаж в Бургас изрази признателност към реакцията на всички, благодарение на които това не се превърна в поредната трагедия в морето тази седмица.