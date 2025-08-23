Ветроходна яхта се обърна в морето край Бургас, спасиха 40-годишен мъж

Пореден инцидент край Бургас, който за щастие завърши без жертви.
40-годишен мъж беше спасен, след като ветроходната му яхта се обърна и започна да потъва.
За инцидента съобщава сърфист, който случайно забелязва обърнат плавателен съд да се пълни с вода.
Организирана е спасителна операция.
Джет инструктoр успява да влезе навреме и да спаси капитана от потъващото плавателно средство.
В акцията се включват служители на базата за водни спортове и водноспасителната служба.
Яхтата е извадена, а концесионерът на Северния плаж в Бургас изрази признателност към реакцията на всички, благодарение на които това не се превърна в поредната трагедия в морето тази седмица.
