С два студени фронта днес ще нахлуе по-свеж въздух. Въпреки това лятото продължава и температурите „няма да се срутят, да пропаднем и да замръзнем“, каза в „Тази сутрин“ климатологът проф. Георги Рачев.
Ще превали главно в Северна и Североизточна България. Това ще приключи до полунощ.
„От утре настава друго време. Събота, неделя и понеделник времето ще е много хубаво и свежо. От вторник отново температурите ще започнат да се увеличават и така до 4-5 септември с временни захлаждания, което е нормално“, обясни климатологът.
"Не виждам катастрофална промяна на времето. Динамика ще има в рамките на нормалното и естественото", допълни проф. Рачев.
По думите му трябва и има нужда да вали.
