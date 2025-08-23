dalivali.bg
София
сега Незначителна облачност 22°
20 Незначителна облачност 20°
21 Незначителна облачност 19°
22 Слънчево 18°
23 Слънчево 16°
Последни
новини
Незначителна облачност
Космическо време

Последни новини

След няколко тежки седмици: Повечето бушуващи в Испания пожари са под контрол

След няколко тежки седмици: Повечето бушуващи в Испания пожари са под контрол
След удара с АТВ: Без промяна остава състоянието на 35-годишната Христина и 4-годишния Мартин

След удара с АТВ: Без промяна остава състоянието на 35-годишната Христина и 4-годишния Мартин

Ветроходна яхта се обърна в морето край Бургас, спасиха 40-годишен мъж

„Скочих, без да мисля за живота си“: Смела майка спаси сина си от челюстите на крокодил

След Зеленска - и Емине Ердоган с писмо до Мелания Тръмп: „Покажете същото съчувствие към Газа“

Джери Бергонци и Джордж Гарзоун: Когато разбереш как работи вселената, тогава ще разбереш и джаза

Заради тест за „родителска компетентност“: Отнеха бебето на родилка, държала го едва час в ръцете си

Пожарът в Сливен е локализиран

Проучване: Една трета от германците се притесняват да не загубят работата си заради изкуствения интелект

Дясната ръка на Епстийн, Гизлейн Максуел: „Списъкът с клиенти“ не съществува
България

Средната пенсия у нас за първи път над 1000 лева. 40% от пенсионерите обаче живеят с минимална

Според данните на осигурителния институт над 800 хиляди българи получават минималната пенсия в размер на 630 лева или под нея

Кристина Налбантова Кристина Налбантова

Публикувано в  19:34 ч. 23.08.2025 г.

За първи път - средната пенсия у нас надхвърли 1000 лева, след осъвременяването през месец юли. Данните са на Националния осигурителен институт.

Припомняме, че увеличението по швейцарското правило беше с 8,6%. Така, в момента средната пенсия е 1015 лева.

Сравнено с миналия юли, размерът ѝ сега е по-голям с малко над 81 лева.

Но според данните на осигурителния институт над 800 хиляди българи получават минималната пенсия в размер на 630 лева или под нея. Това са 40% от всички пенсионери.

77-годишната Мелиха не е спряла да работи цял живот. В момента държи малко кафене. За нея пенсия от 1000 лева е мираж.

Снимка: bTV

„Беше 550 лв. И така - така - стана 730 лева. За мен не е добре, ама какво да правим“, казва тя.

С осъвременяването от юли - вече получава с 60 лева повече.

„Еми... малко е. Ето, на 77 години работя. И събота и неделя работя.  Днес например съм изкарала за деня - с това, за другия ден пазарувам“, казва още Мелиха.

Експерти казват: разликите в пенсиите по области остават големи - с което и стандартът на живот на пенсионерите в различните региони. Според данните на НОИ - в Кърджали, например, средната пенсия е с над 400 лева под тази в София.

Снимка: bTV

„Ако съдим по настоящото състояние на пазара на труда и двойните разлики на заплатите ,вероятно при бъдещите пенсионери разликите ще стават все по-големи - тези в София ще получават доста големи пенсии, докато тези в периферията ще получават по-ниски“, обясни Адриан Николов от Института за пазарна икономика.

В момента осъвременяването на пенсиите успява да подобри жизнения стандарт на пенсионерите само частично: 

„Ние продължаваме да ползваме формулата за швейцарското правило, което прилага наполовина инфлацията и наполовина ръста на средния доход“, заяви още Николов.

От социалното министерство казват - все още е рано да се каже точно с какъв процент пенсиите ще се осъвременят от догодина. И припомнят:  въвеждането на еврото от 1 януари няма да се отрази на формулата по швейцарското правило - тя ще се прилага върху сумата в евро.

Снимка: bTV

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Мъж с ТЕЛК заради сърдечна недостатъчност живее без инвалидна пенсия от декември насам

Мъж с ТЕЛК заради сърдечна недостатъчност живее без инвалидна пенсия от декември насам
След операция за повдигане на седалището жена вече не може да ходи и да говори

След операция за повдигане на седалището жена вече не може да ходи и да говори
Буря в София повали дървета, има коли с щети (СНИМКИ, ВИДЕО)

Буря в София повали дървета, има коли с щети (СНИМКИ, ВИДЕО)
Тръмп заяви, че не е доволен от последните атаки на Русия, заплаши със сериозни санкции

Тръмп заяви, че не е доволен от последните атаки на Русия, заплаши със сериозни санкции
„Надяваме се на чудо“: Пострадалото след удар от АТВ дете не е контактно

„Надяваме се на чудо“: Пострадалото след удар от АТВ дете не е контактно

Тази сутрин
Снимка: Адвокатът на един от обвиняемите за инцидента в Несебър: Според него коланите са подменени
Адвокатът на един от обвиняемите за инцидента в Несебър: Според него коланите са подменени
Снимка: Инж. Божков за безводието в Плевен: Не се копае кладенец, едва когато ожаднееш
Инж. Божков за безводието в Плевен: Не се копае кладенец, едва когато ожаднееш
Снимка: Рачев: Лятото продължава, температурите няма да се срутят, да пропаднем и замръзнем
Рачев: Лятото продължава, температурите няма да се срутят, да пропаднем и замръзнем
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: Петя Панева - с нова песен
Петя Панева - с нова песен
Снимка: Глория Петкова и Анна-Мария Граченова за приключението "Traitors: Игра на предатели"
Глория Петкова и Анна-Мария Граченова за приключението "Traitors: Игра на предатели"
Снимка: На прага на новия политически сезон
На прага на новия политически сезон
120 минути
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Снимка: Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин
Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин