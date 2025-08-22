След като показа снимка на себе си и руския президент Владимир Путин и коментира колко „мило“ изглежда Путин, американският президентът Доналд Тръмп заяви, че „изобщо не е щастлив“.

Той конкретизира, че не е „доволен“ от последните атаки на Русия в Украйна и отново заплаши Москва със сериозни икономически санкции, предаде АФП.

Доналд Тръмп говори пред журналисти в Белия дом.

„Не съм доволен от това и не съм доволен от нищо, свързано с тази война“, заяви Тръмп, когато беше попитан за атаката на 21 август, която удари фабрика - собственост на САЩ в Украйна.

През нощта на 20 срещу 21 август Русия нападна Украйна с рекордните 614 дрона и ракети. Атаката дойде по-малко от седмица след срещата на върха между Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска, която приключи без напредък по отношение на прекратяването на огъня в Украйна.

След Вашингтон Националната гвардия на САЩ ще патрулира и в Чикаго и Ню Йорк

Президентът Тръмп заяви, че поемането на контрола над правоприлагащите органи във Вашингтон е довело до седмица без убийство и това е „първият път, когато това се случва“. Но Вашингтон вече е регистрирал няколко седмици тази година без убийство. А в края на февруари и началото на март в града не се е случвало убийство повече от две седмици - показва полицейската статистика.

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че кметицата на Вашингтон Мюриъл Баузър "е по-добре да се стегне", иначе няма за дълго да остане на поста, предаде Ройтерс.

Националната гвардия на САЩ скоро ще патрулира с военни оръжия по улиците на Вашингтон. Тръмп нареди тяхното разполагане като част от мерки за борба с престъпността, съобщи високопоставен служител на отбраната, предаде АФП.

Тръмп описа Вашингтон като „гнездо на престъпност“ - преди да изпрати войници по улиците миналата седмица и заяви, че Чикаго и Ню Йорк – други големи градове с демократическо управление – ще получат подобно третиране.

Снимка: Ройтерс

„По заповед на министъра на отбраната членовете на Съвместната оперативна група, подпомагащи мисията за намаляване на престъпността в столицата, скоро ще са на пост с оръжия, издадени им от службата“, заяви служителят, пожелал анонимност. Той уточни, че временното командване на Националната гвардия запазва правомощията да прави необходими корекции в координация с полицейските служби и федералните органи за правоприлагане.

По-рано армията обяви, че оръжията ще бъдат налични при нужда, но ще останат в арсенала. В момента над 1 900 войници на Националната гвардия са разположени във Вашингтон, включително от самия град и от щати, водени от републиканци като Западна Вирджиния, Южна Каролина, Охайо, Мисисипи, Луизиана и Тенеси.

Тръмп подчерта, че „ще направим нашите градове много, много безопасни“ и посочи Чикаго и Ню Йорк като следващи. Републикански политици, водени от президента, твърдят, че демократичната столица е залята от престъпност, бездомност и финансови проблеми.

Данни на полицията на Вашингтон обаче показват значително намаление на насилствените престъпления между 2023 и 2024 г., след постпандемичен пик. Според доклад на Министерството на правосъдието от януари общите насилствени престъпления в окръг Колумбия през 2024 г. са намалели с 35% спрямо 2023 г. и са най-ниските за последните над 30 години.

Тръмп обаче обвини кмета Мюриел Боузър, че представя „фалшиви и силно неточни данни за престъпността“, и заплаши с „лоши последствия“, включително пълно федерално поемане на управлението на града, ако не спре.

Тръмп похвали решението на Канада да премахне митата върху американските стоки

Американският президент Доналд Тръмп похвали решението на Канада да премахне всички мита върху стоки, които отговарят на съществуващия североамерикански търговски договор, предаде АФП. Канадският премиер Марк Карни „премахва отмъстителните си мита, което ми се струва хубаво“, заяви Тръмп пред репортери по време на събитие в Белия дом. „Много харесвам Карни. Мисля, че е много добър човек и вчера имахме много приятен разговор“, добави републиканецът. След като обяви премахването на митата канадският премиер каза, че „Канада има най-добрата сделка от всички страни с Съединените щати в момента“. Той отбеляза, че след поредица от споразумения, които САЩ подписаха с големи партньори, включително ЕС, е очевидно, че администрацията на Тръмп принуждава страните „да плащат за достъп до най-голямата икономика в света“.

Очаквайте подробности.

