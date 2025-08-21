Европейските страни искат американският президент Доналд Тръмп да разположи изтребители в Румъния като част от гаранциите за сигурност на САЩ за прекратяване на войната в Украйна, пише британският в. "Таймс".

Според информация на изданието високопоставени европейски военачалници обсъждат разполагането на американски изтребители F-35 в Румъния, където НАТО изгражда най-голямата си въздушна база в Европа.

Военните лидери са се събрали във Вашингтон, за да обсъдят логистиката на американската подкрепа, след състоялата се в понеделник среща с участието на президента на САЩ Доналд Тръмп, украинският президентът Володимир Зеленски и европейските лидери.

Домакин на тяхната среща, за която по-рано съобщи и Ройтерс, е бил ген. Дан Кейн, ръководителят на Комитета на началник щабовете на американските въоръжени сили, като според "Таймс" в разговорите са се включили висши генерали от Великобритания, Германия, Франция, Финландия и Италия. 

Тръмп изключи разполагането на американски войски на територията на Украйна, но заяви, че е готов да предостави "въздушна" подкрепа като част от гаранциите за сигурност на САЩ, отбелязва "Таймс".

Лавров: Някои въпроси трябва да бъдат изяснени, преди да се срещнат Путин и Зеленски

В момента НАТО провежда мисии за въздушно полицейско наблюдение над Черно море от военновъздушната база "Михаил Когълничану" в Румъния, която беше център на американските сили по време на войната в Ирак и е най-вероятното място за разполагане на американски изтребители, посочва вестникът.

Изданието отбелязва още, че от самото начало на войната в Украйна британските ВВС провеждат разузнавателни мисии със самолети Rivet Joint, произведени от Боинг (Boeing), но самолетите на Боинг се нуждаят от одобрение от САЩ, за да летят.

Джей Ди Ванс каза, че

В допълнение към разполагането на американски изтребители в Румъния, европейските страни искат гаранции за продължаване на използването на американски сателити за GPS и разузнаване в Украйна. Те искат САЩ да се ангажират да доставят на Украйна ракети за противовъздушна отбрана Пейтриът (Patriot) и НЕЙСАМС (NASAMS), с които да се отблъскват руските атаки, както и разрешение за полети на шпионски самолети над Черно море.

„През 1994 г. там бяха дадени гаранции за Украйна. Суеверен съм“: Полша е против разговорите да се водят в Будапеща

Като част от така наречената "Коалиция на желаещите", Великобритания предложи да разположи изтребители "Тайфун" (Typhoon) в Западна Украйна и бригада от 3000-5000 войници за обучение на украинската армия. Франция, Канада и Австралия също могат да изпратят войски в Западна Украйна, пише "Таймс". Русия обаче се противопоставя на разполагането на каквито и да било западни войски.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK