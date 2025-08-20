Премиерът на Полша Доналд Туск критикува идеята от Белия дом Будапеща да е домакин на разговори за мир между украинския президент Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин, пише „Политико“.

„Будапеща? Не всеки може да си спомня това, но през 1994 г. Украйна вече получи гаранции за териториална цялост от САЩ, Русия и Обединеното кралство точно в Будапеща“, каза Туск.

„Може би съм суеверен, но този път бих се опитал да намеря друго място“, добави той.

Белият дом проучва възможността за тристранна среща с участието на президента на САЩ Доналд Тръмп в унгарската столица, но това би било неудобно място за Украйна.

Меморандумът от 1994 г., подписан там от САЩ, Великобритания, Украйна и Русия, обещаваше да зачита суверенитета на Украйна в замяна на ядреното разоръжаване. Нападението на Путин срещу Украйна през 2014 г. и липсата на военна подкрепа от подписалите споразумението страни направиха гаранциите по същество безсмислени.

Унгарският премиер Виктор Орбан, близък съюзник на Тръмп, който продължава да развива връзки с Кремъл въпреки пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, все още не е коментирал публично идеята.

На 25 февруари 2022 г., ден след като Русия нападна Украйна, унгарският външен министър Петер Сиярто предложи Будапеща още тогава като безопасно място „както за украинската, така и за руската страна“.

Руските представители смекчиха вълненията, че е на хоризонта се задава каквато и да е среща между Путин и Зеленски, а несигурността помрачава всеки потенциален избор на място.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK