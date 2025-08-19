Експерт за документите, открити след срещата Путин-Тръмп: Има паралел със секретния чат, в който добавиха журналист

Историческата среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин на 15 август в Аляска не завърши с конкретни резултати или нови договорки за спиране на огъня в Украйна. Американският лидер обаче получи покана за следващи разговори в Москва, а руският държавен глава си спечели още време и излезе от пълната международна изолация, стъпвайки на американска почва и провеждайки разговор със западен лидер за първи път от началото на войната в Украйна.

И докато светът е вперил поглед в дипломатическите жестове, отвъд Океана избухна драма около изтекли секретни документи, подписани от Държавния департамент на САЩ.

Само ден след знаковата среща, на 16 август, американската медия NPR публикува статия за документи, оставени в хотел Captain Cook в Анкъридж, разкриващи потенциално чувствителна информация за срещата Тръмп – Путин.

Купът от документи е открит от трима гости на хотела, които се натъкнали на тях, оставени върху публичен принтер.

Осем страници, пълни с информация за срещата във военната база Елмендорф-Ричардсън – от това кой къде ще стои на масата, до менюто за обяд, в колко часа в кои зали ще бъдат делегациите, както и телефонни номера на държавни служители. Между страниците присъстват и детайли като транскрипция на имената на руските участници в срещата.

Документите са предоставени на NPR от гостите, които ги намират в хотела, с условие за анонимност, за да бъде гарантирана сигурността им.

Изданието определи случката катo проява на небрежност. От Белия дом контрираха – документите били „едно дълго меню“ и нищо повече.

„Смешно е, че NPR публикува меню за обяд в няколко страници и го нарича „нарушение на сигурността“, заяви заместник-прессекретарят на Белия дом Анна Кели.

bTV потърси експертен коментар по темата от вицепрезидента на Атлантическия клуб и бивш посланик в САЩ Елена Поптодорова.

Снимка: bTV

„В действителност би било преувеличено да говорим за заплаха за националната сигурност. Но тук имаме две противопоставящи се страни, Русия е обявена за заплаха номер едно от НАТО, ЕС, така че само заради това случилото се с документите е неприемливо“, заяви тя.

И поясни, че „не става дума за съдържанието на документите, а за това, че са небрежно изоставени на публично място“.

Припомняме, че само няколко месеца по-рано, американската администрация на Тръмп отново беше поставена под прицел след обвинения за проява на небрежност.

На 15 март високопоставени представители на националната сигурност на САЩ по невнимание включиха главния редактор на списание Atlantic Джефри Голдбърг в групов чат, където се обсъждаха предстоящите военни удари в Йемен.

За случая разказа самият журналист в своя статия в списанието.

„Има паралел между двата случая. Иска ми се да не става дума за симптоматика. При първия случай през март всичко беше прегазено, а дори нямаше никакви последици. Тук е доста по-невинна ситуация, но е белег за проява на непрофесионалност и непознаване на принципите в такива ситуации“, обясни Поптодорова.

„Срещата в Аляска се случва в защитена територия, военна база, това бяха документи, намерени в хотел, но в който гости са били именно хора от делегациите за срещата. Така хотелът фактически попада в същия режим на поверителност. Затова е странно, че се третира само като туристическо място“, каза още тя.

bTV направи справка в сайта на Държавния департамент на САЩ за това каква е процедурата при разполагане с подобен тип документи.

Снимка: Министерство на правосъдието на САЩ / US Department of Justice

В сайта на институцията е посочено, че документите – включително протоколни програми, графици и сценарии – се делят на „постоянни“ и „временни“.

Постоянните се съхраняват и се предават в Националния архив след 25 години, а временните могат да бъдат унищожени едва след минимум 5 години или когато вече не са необходими.

Това означава, че подобни материали не подлежат на незабавно унищожаване след дадена среща, но следват строга процедура по съхранение и архивиране.