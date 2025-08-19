Доналд Тръмп след срещите: Украйна ще получи много земи. Европа е склонна да изпрати хора на терен

„Надявам се Владимир Путин да е добър, иначе ситуацията ще е тежка“. Това каза в интервю за „Фокс“ президентът на САЩ Доналд Тръмп, след като приключи срещите си с Владимир Путин, Володимир Зеленски и евролидерите.

Тръмп определи разговорите в Белия дом като „много добра, ранна стъпка“ към прекратяване на близо четиригодишната война между Русия и Украйна, обявявайки, че вече е разговарял с руския президент Владимир Путин за уговаряне на директна среща със Зеленски.

Според него има вероятност Владимир Путин да не иска да сключи споразумение за прекратяване на войната, предава Ройтерс.

„Честно казано, не мисля, че ще е проблем. Мисля, че Путин е уморен от това. Мисля, че всички са уморени от това, но никога не се знае“, посочи Доналд Тръмп.

По думите му Украйна ще получи много земи, а Киев ще има „някаква форма на сигурност“, но няма как това да е НАТО.

„Ще разберем за Владимир Путин в следващите няколко седмици. Имате моето уверение, че американски военни няма да стъпят в Украйна, но Европа е склонна да изпрати хора на терен“, каза още Доналд Тръмп.

Териториалните промени често са съществен компонент от разрешаването на конфликти, заяви по-рано руският външен министър Сергей Лавров, предава Ройтерс. В момента Русия окупира около една пета от Украйна. Още преди разговорите в Белия дом между Путин и Тръмп беше известно, че Кремъл ще поиска цялата административна област Донецк, въпреки че руските войски не са я превзели.

Според Института за изучаване на войната крепостният пояс -Славянск, Краматорск, и Константиновка, е ключов за отбраната на останалата част на Украйна, а ако градовете бъдат предадени, Русия ще може да превземе в цялост областите Харков, Днепропетровск, Запорожие, Донецк, Херсон, Николаев и Одеса, стигайки до границата с Молдова.

В интервюто си пред „Фокс“ Тръмп коментира, че „винаги е смятал Украйна за буфер между Русия и Европа“. Той допълни, че топлите отношения с Владимир Путин са нещо добро и не иска да губи повече време, а да се сложи край на войната.