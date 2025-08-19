dalivali.bg
Доналд Тръмп след срещите: Украйна ще получи много земи. Европа е склонна да изпрати хора на терен

Президентът на САЩ допуска Владимир Путин да не иска сделка за Украйна, но смята, че топлите отношение с руския лидер са нещо добро

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:25 ч. 19.08.2025 г.

„Надявам се Владимир Путин да е добър, иначе ситуацията ще е тежка“. Това каза в интервю за „Фокс“ президентът на САЩ Доналд Тръмп, след като приключи срещите си с Владимир Путин, Володимир Зеленски и евролидерите.

Тръмп определи разговорите в Белия дом като „много добра, ранна стъпка“ към прекратяване на близо четиригодишната война между Русия и Украйна, обявявайки, че вече е разговарял с руския президент Владимир Путин за уговаряне на директна среща със Зеленски.

Недоволство в Азербайджан след руските удари: В Баку обсъждат изпращането на оръжия и изтребители за Украйна

Според него има вероятност Владимир Путин да не иска да сключи споразумение за прекратяване на войната, предава Ройтерс.

„Честно казано, не мисля, че ще е проблем. Мисля, че Путин е уморен от това. Мисля, че всички са уморени от това, но никога не се знае“, посочи Доналд Тръмп.

По думите му Украйна ще получи много земи, а Киев ще има „някаква форма на сигурност“, но няма как това да е НАТО.

„Ще разберем за Владимир Путин в следващите няколко седмици. Имате моето уверение, че американски военни няма да стъпят в Украйна, но Европа е склонна да изпрати хора на терен“, каза още Доналд Тръмп.

Териториалните промени често са съществен компонент от разрешаването на конфликти, заяви по-рано руският външен министър Сергей Лавров, предава Ройтерс. В момента Русия окупира около една пета от Украйна. Още преди разговорите в Белия дом между Путин и Тръмп беше известно, че Кремъл ще поиска цялата административна област Донецк, въпреки че руските войски не са я превзели.

Решенията от Вашингтон: Разговор за гаранции за сигурност и план за среща Путин - Зеленски

Според Института за изучаване на войната крепостният пояс -Славянск, Краматорск, и Константиновка, е ключов за отбраната на останалата част на Украйна, а ако градовете бъдат предадени, Русия ще може да превземе в цялост областите Харков, Днепропетровск, Запорожие, Донецк, Херсон, Николаев и Одеса, стигайки до границата с Молдова.

В интервюто си пред „Фокс“ Тръмп коментира, че „винаги е смятал Украйна за буфер между Русия и Европа“. Той допълни, че топлите отношения с Владимир Путин са нещо добро и не иска да губи повече време, а да се сложи край на войната.

„Украинският консенсус“: Ако три крепости паднат, Путин превземе още четири области и стига до Молдова (КАРТИ)

